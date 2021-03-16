Детский тренер приговорен к 2 годам колонии за гибель 8-летнего хоккеиста

Лефортовский суд Москвы вынес приговор тренеру за гибель 8-летнего хоккеиста. На скамье подсудимых был тренер по хоккею Вячеслав Курочкин. Его дело вело Главное следственное управление СК РФ. 45-летний тренер был признан виновным по уголовной статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека".

Трагедия произошла 18 марта 2016 года. В этот день Курочкин проводил платную тренировку для детей на льду одного из торговых центров. Следствие уверяет, что тренер "не обеспечил меры безопасности по предупреждению травматизма во время тренировки, не убедился в том, что дети поняли его команды и не осуществил контроль за их поведением во время занятий".

В результате после завершения тренировки не экипированный в качестве вратаря 8-летний спортсмен Савелий Манько переместился в проем ворот для сбора шайб. При этом другой хоккеист, не осознавая, что тренировка окончена, произвел бросок шайбы в ворота, вследствие чего Савелий получил удар в область шеи, что привело к его смерти, объяснили в Следственном комитете.

Приговором суда Курочкину назначено два года лишения свободы в колонии общего режима. Также в течение 3 лет ему запрещено заниматься определенными видами деятельности.