"Долгожданный рассвет": как пройдет "Ночь театров" в Москве

Ежегодная общегородская акция "Ночь театров" пройдет в столице в ночь с 27 на 28 марта и обещает стать самой долгожданной за все девять лет ее проведения. В прошлом году из-за пандемии театры закрылись как раз накануне акции, так что в этот раз они с особым нетерпением ждут встречи со зрителями. Жажда живого общения так велика, что к "Ночи театров" присоединились культурные центры, музеи, библиотеки, детские школы искусств и кинотеатры. В программе уже более 190 спектаклей, открытых репетиций, авторских читок, концертов, творческих встреч и кинопоказов, которые пройдут в офлайн и онлайн форматах.

"После года ограничений "Ночь театров" станет первым общегородским культурным событием, таким праздником прощания с чумой. За долгие месяцы изоляции все очень соскучились по зрителям и посетителям", - сказал руководитель столичного Департамента культуры Александр Кибовский и поблагодарил всех за огромную работу в этот сложнейший период, благодаря чему культурная жизнь в столице не остановилась.

Кибовский не исключил, что ко Дню театров столичные театры получат подарок - еще большие послабления и увеличение количества зрителей в залах. Он напомнил, что в Москве все еще действуют ограничения, площадки-участники акции смогут вместить фиксированное количество зрителей, поэтому для всех желающих 20 марта откроется регистрация. Особо Александр Кибовский обратился к рекордсменам, стремящимся за одну ночь побывать в нескольких местах, и попросил их более взвешенно подходить к выбору.

Главный режиссер акции и художественный руководитель Московского музыкального театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман сравнил "Ночь театров" с долгожданным рассветом. "Психологически было очень непросто, но мы живем под счастливой звездой. Москва - фактически единственное место в мире, где сегодня работают театры. Город феноменально справился с лавиной коронавируса и смог сохранить театральный ДНК столицы", - сказал он и пригласил всех в театр.

По его словам, принять участие в акции смогут около 20 тысяч человек, а одним из главных событий станет встреча зрителей с шестью новыми художественными руководителями московских театров - Константином Богомоловым (Театр на Малой Бронной), Виктором Рыжаковым (Московский театр "Современник"), Дмитрием Волкостреловым (Театрально-культурный центр имени Всеволода Мейерхольда), Евгением Марчелли (Государственный академический театр имени Моссовета), Денисом Азаровым (Театр Романа Виктюка) и Сергеем Газаровым (Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна).

"Спецпроект "Шесть откровений о будущем" - это откровенный разговор с руководителями театров о проблемах, с которыми они столкнулись на новом месте, о том, как они видят будущее своих прославленных театральных коллективов", - анонсирует встречу ее модератор и художественный руководитель Театра им. Пушкина Евгений Писарев.

В этом году к акции впервые присоединился Театр им. Вахтангова. Его директор Кирилл Крок в полночь лично проведет экскурсию по театру и покажет самые потаенные уголки, куда даже не все сотрудники имеют доступ.

Интересную программу подготовили столичные музеи. Пространство выставки "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда", одного из самых масштабных культурных проектов года, оживит поэзия 1920-х годов. В Музее Москвы зазвучат голоса минувшей эпохи - Велимира Хлебникова, Владимира Маяковского и других известных представителей русского авангарда. Здесь же состоится премьера мультимедийного музыкального проекта композиторов Николая Попова и Александра Хубеева "Биомеханика". Тем, кто интересуется историей русского театра и его основателей, будет интересно посетить киноклуб-музей "Эльдар", где пройдет показ фильма о Константине Станиславском.

Кстати

Московские театры и все участники "Ночи театров" откроют двери для зрителей ровно в 21.00. Детская программа начнется чуть раньше - в 17.00. Чтобы вживую посетить понравившиеся мероприятия, необходимо зарегистрироваться на сайте акции или на сайтах театров и музеев. Регистрация начнется 20 марта с 12.00. Также не забудьте приготовить маски и перчатки и соблюдайте социальную дистанцию.

Краткий гид по главным событиям акции "Ночь театров"

Театр Олега Табакова в рамках акции "Ночь театров" приглашает на встречу с создателями и актерами спектакля "Мольер avec amour". Зрители увидят фрагмент постановки и смогут задать вопросы художнику по костюмам Марии Боровской, композитору и руководителю музыкальной части Алексею Елкину, а также народным артистам России Михаилу Хомякову, Алексею Фисенко и Павлу Шевандо.

Театр на Покровке приглашает на открытую репетицию спектакля "Провинциальные анекдоты". Зрители смогут не только увидеть работу над постановкой, но и поучаствовать в ее создании. На сцене выступят заслуженные артисты России Наталья Гребенкина и Юрий Финякин, а также артисты Евгений Булдаков и Владимир Щербаков.

В Московском театре "Новая опера" состоится концерт, посвященный творчеству Иоганна Штрауса. В программе концерта прозвучат известные вальсы Иоганна Штрауса. Среди них "На прекрасном голубом Дунае", "Весенние голоса", "Сказки Венского леса", "Императорский вальс". Кроме того, посетители услышат польки и фрагменты оперетт "Цыганский барон" и "Летучая мышь".

В культурном центре "Вдохновение" (Ясенево) выступит театр "Балет Москва". За один вечер гостям удастся познакомиться с репертуаром театра - лауреата премии "Золотая маска" и яркими фрагментами его постановок.

В культурном центре "Зодчие" (Кунцево) зрители увидят представления театра "Каскадер" и Московского театра иллюзии. Они посвящены миру неизведанных возможностей человека.

В Музее-центре К.Г. Паустовского покажут спектакль "Мой зоопарк" арт-чердака "Мамин театр". Необычные постановки театрального проекта режиссеров Дарьи Витан и Василисы Гапоненко сочетают в себе элементы сторителлинга и сценографии. Их спектакли всегда посвящены детским мечтам и воспоминаниям, поэтому интересны как самым маленьким, так и взрослым зрителям.

В Государственном музее - культурном центре "Интеграция" имени Н.А. Островского пройдет спектакль с закрытыми глазами "Все началось со шторки для душа" по рассказу Ксении Штерн. Историю молодого человека Сэмми, который работает в мебельном магазине, расскажут с помощью голосов, запахов и других иммерсивных элементов.

В библиотеке "Дом Гоголя" представят спектакль "…в поисках Автора" в технике вербатим. Это творение студентов Института современного искусства и мастерской Сергея Соловьева. Сама техника вербатим, или документальный театр, выросла из актерского упражнения, известного в классической театральной школе как наблюдения.

В Новом Манеже пройдет дискуссия об экспериментах в театральной сфере. Театральный критик, куратор, директор Мобильного художественного театра Алексей Киселев пообщается с режиссером интерактивных спектаклей-переживаний Викой Приваловой, режиссером нового цирка и перформером Дмитрием Мелкиным и танцевальным художником Татьяной Чижиковой.