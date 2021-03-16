Прогнозы синоптиков и МЧС на эту весну не очень благоприятны. "Ожидается самый сильный и продолжительный паводок за последние шесть лет", - говорит начальник главного управления МЧС РФ по Московской области Сергей Полетыкин. Буквально через несколько дней на водоемах начнется вскрытие льда, а пик половодья придется на период с 10 по 30 апреля. "РГ" узнала, жителям каких муниципалитетов власти рекомендуют приготовить эвакуационные чемоданчики.

Выше крыши

По данным МЧС, сегодня снегозапасы в области более чем в два раза превышают норму - при средних 974 кубометрах снега на один гектар специалисты намерили 2106 кубометров. Высота снежного покрова составляет 66 сантиметров, а обычно к середине марта бывает не больше 35. Есть и еще один не слишком приятный факт. "В Подмосковье во время половодья обычно не бывает ледовых заторов. В этот раз мы не исключаем того, что они могут появиться на Оке, вблизи поселений Старая Кашира, Кременье и Лужники Ступинского городского округа", - отмечает Полетыкин. Ледяной затор - вещь опасная: вскрывшийся во время половодья лед собирается в одном месте и полностью перекрывает течение реки. Река выходит из берегов и начинает течь куда ей вздумается.

В прошлом году половодья в области не было от слова совсем. Зима случилась бесснежной, таять и разливаться было нечему. Но недостаток весенней воды с лихвой был восполнен летом, когда из-за обильных многодневных дождей в Рузе прорвало дамбу на реке Городянке. Ничем не сдерживаемая вода хлынула в частный сектор, два дома смыло совсем, еще 29 оказались затопленными. А всего по всей области тогда затопило порядка 2600 дачных участков и 400 частных домов, причем пострадало жилье далеко не в самых дачных округах, например, в Красногорске. Как оказалось потом, "выстрелила" неконтролируемая застройка прибрежной зоны. Советские санитарные нормы запрещали строить дома ближе 50 метров от воды, а на прибрежных участках разрешалось держать лишь огороды без строений. Но в 90-е, когда все нормы были попраны, люди отстроились даже в 10 метрах от берегов - тем более что водоемы долгие годы не давали повода для беспокойства. А летом 2020 года за три дня внезапно выпала месячная норма осадков - и водоемы начали выходить из берегов.

Поэтому в этом году подготовка к паводку идет с учетом и тех слабых мест, что выявлены дождями. "По нашим прогнозам, в зону подтоплений могут попасть 158 населенных пунктов, где находятся 7,5 тысячи домов и проживают более 20 тысяч человек. Затопить также может восемь социально значимых объектов в Дмитрове, Бронницах, Истре, два объекта экономики в Истре и Богородском округе, а также 47 участков дорог в разных муниципалитетах", - подводит итог Сергей Полетыкин.

Как будут спасать

В Подмосковье уже начал работу оперативный противопаводковый штаб, в чью задачу входит ежедневный контроль за таянием снега и уровнем воды в реках и водохранилищах. С половодьем готовы бороться 20 тысяч спасателей МЧС, в ведении которых находятся более 3,5 тысячи единиц техники, в том числе и авиационной. Также заключен договор с Тульским спасательным центром, откуда при необходимости можно будет дополнительно привлечь плавающие транспортеры и автомобили высокой проходимости.

Область, со своей стороны, формирует внештатный противопаводковый отряд в составе 100 человек и 26 единиц специализированной техники. И организует круглосуточное дежурство на самых проблемных озерах и реках, которые могут разлиться на значительную территорию. Как утверждает зампред правительства Подмосковья - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин, таких рек в регионе насчитывается 17. "И они могут подтопить 21 муниципалитет. Особое беспокойство в этом плане вызывают Дмитров, Красногорск, Истра и Можайск", - говорит Разин.

Под возможную эвакуацию жителей власти подготовили 255 стационарных пунктов временного размещения во всех без исключения муниципалитетах.

Как спастись самим

Многое будет зависеть и от того, насколько ответственно подойдут к встрече большой воды местные власти. Пока, например, в областном главке МЧС констатируют: Мытищи, Ступино, Кашира, Щелково, Волоколамск, Лотошино и Раменское готовятся спустя рукава - водосбросы не обследованы, ливневки не отремонтированы, реки не чищены. Но тут хотя бы деньги на все эти мероприятия в местные бюджеты заложены. "А в Зарайске, Ивантеевке, Королеве, Молодежном и Шаховской даже денег не заложили, - констатирует Сергей Полетыкин. - Это значит, что спасать жителей от потопа будут соседние муниципалитеты". У которых, между прочим, бюджеты тоже не ломятся от доходов.

Поэтому жителям частного сектора и особенно дачных товариществ, находящихся на территории этих муниципальных образований, стоит самим проявить бдительность. А именно - почистить дренажные канавы возле своих домов. "А дачникам просто необходимо проконтролировать, проведены ли подготовительные паводковые работы в их СНТ. Очищены ли водоотводные канавы, убран ли с берегов рек мусор, который может задерживать воду. Тем, чьи дачи находятся в прибрежной зоне, нужно сделать временный водоотвод - прокопать по периметру небольшие канавы", - объяснили "РГ" в Союзе дачников Подмосковья. В зону подтопления входят более 70 садовых товариществ. Обычно в конце зимы в них проводят так называемые паводковые собрания. Если ваша дача находится в зоне подтопления, а собрания не было - стоит поинтересоваться у председателя СНТ, готово ли товарищество к встрече с большой водой.

И если вы постоянно проживаете в опасной паводковой зоне, не забывайте держать наготове эвакуационный чемодан. Там должны находиться документы, деньги и ценности, имеющиеся в доме, а также вещи первой необходимости - лекарства, предметы личной гигиены и минимальный продуктовый набор в виде бутылки воды и, например, пачки печенья.