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16.03.2021 12:37

Между запустением и прорывом

Текст: Андрей Максимов (Председатель комиссии Общественной палаты России по территориальному развитию и местному самоуправлению)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 54(8405)
Когда далекий от темы человек слышит слова "территория опережающего развития", то представляет себе инновационный цифровой город или сити с небоскребами. И видя в списке ТОРов небогатый городок в глубинке (например, Наволоки в Ивановской области или Лесной - в Рязанской), наблюдатель приходит в недоумение.

Часто этот статус имеет моногород, где градообразующее предприятие в кризисе или на грани, а иных мест для работы и источников налогов в местный бюджет просто нет. В чем такие территории опережают другие, не сразу ответит даже специалист.

Фото: Антон Подгайко/ТАСС
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Официально ТОРов в России уже 111. По логике нормативных актов, эти города и поселки, часто депрессивные, обретя новый статус и связанные с ним выгоды, должны опережать соседей именно в динамике развития.

ТОРы получают прежде всего льготы для резидентов территории. Для них обнулены ставки земельного налога (около полутора процентов от стоимости земли) и налога на имущество (в пределах 2,2 процента), ставка налога на прибыль снижается с 20 до пяти процентов в первые пять лет и до 10 процентов в последующие пять. А главное - взносы в социальные фонды снижаются здесь с 34 до 7,6 процента, мотивируя инвесторов создавать рабочие места. Достаточно ли этого?

Даже беглый взгляд на статистику показывает: все зависит от населенного пункта. Есть моногорода (обычно маленькие и удаленные от центров жизни, как Кондопога в Карелии или Селенгинск в Бурятии), куда за несколько лет даже этими льготами не удалось привлечь и десятка резидентов. Количество новых рабочих мест и эффекты для развития здесь минимальны. Зато больше трети резидентов и львиная доля экономических эффектов ТОР сконцентрированы в четырех муниципалитетах, среди которых Тольятти и Набережные Челны. Последние два - в числе лидеров ежегодного рейтинга Фонда МОНОГОРОДА.РФ.

Статус ТОРа только подкрепляет существующий потенциал территории

Понятно, что сам масштаб территории, ее место в экономической системе и наличие внутреннего рынка дают импульсы для производства, а налоговые льготы их только усиливают. Кто будет создавать услуги и товары в городе, где нет спроса на них или логистики? Кто будет строить жилье там, откуда люди только уезжают? Кто решится хотя бы поставлять товары туда, где количество и покупательская способность населения не покрывают даже издержек?

Резидентов территорий с особым статусом будут спасать налоговыми льготами

Ответ очевиден: статус ТОРа только подкрепляет уже существующий потенциал территории. Если он слабый, вытянуть себя из болота за волосы у города не получается. По данным Счетной палаты РФ, число юридических лиц в 2016-2018 годах выросло в 23 моногородах-ТОРах, зато в 41 - снизилось.

Эффект государственных программ поддержки моногородов заключается в привлечении инвесторов, создании рабочих мест и объектов инфраструктуры, повышении квалификации управленческих команд муниципалитетов.

Целью создания ТОРов является не только поддержка инвесторов, но и создание комфортных условий для жителей

Помимо налоговых льгот, Фонд развития моногородов выдает льготные займы предприятиям, которые позволяют муниципалитетам преодолеть зависимость от градообразующего производства. Например, в угольных или военно-промышленных городах появляются цеха по переработке мяса, молока или производству варенья из дикорастущих ягод. Из средств фонда муниципалитеты и регионы также получают софинансирование на строительство дорог, реконструкцию водопровода или канализации, модернизацию других систем. Часто в этом контексте также учитываются задачи диверсификации экономики городов. Например, в Тутаеве на деньги фонда реконструировали дорогу, ведущую к фабрике мороженого.

Фото: Агентство по привлечению инвестиций Самарской области
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Однако целью создания ТОРов является (по закону) не только поддержка инвесторов, но и создание комфортных условий для жителей, и, собственно, ускоренное развитие. Можно ли сегодня говорить о том, что в моногородах комплексно обеспечивается повышение качества жизни, модернизируется социальная сфера, сдерживается отток населения? Вряд ли кто-то на этот вопрос ответит утвердительно.

А анализ Счетной палаты России показывает, что методики оценки эффектов от вложения бюджетных средств в ТОРы (как налоговых льгот, так и бюджетных инвестиций) просто не существует. Мы можем посчитать, сколько денег вложили в ТОРы инвесторы, но не можем понять, сколько они бы не вложили, не будь особого режима налогообложения. Мы понимаем, сколько налогов государство сейчас не получило в территориях развития, но не понимаем, насколько это окупится в будущем. Наконец, мы видим, что в моногородах появились новые интересные проекты и объекты, но не знаем, насколько они улучшат жизнь людей, побудят ли их не уезжать.

Общественная палата России неоднократно подчеркивала, что меры поддержки моногородов должны работать на комплексное развитие, быть понятны людям и создавать лучшие практики. Боюсь, сейчас мы не найдем примеров депрессивных территорий, которые сделались символами того, как "стало жить хорошо": попали в национальные рейтинги; прославились как особенно комфортные и вновь ставшие экономически успешными; обеспечили приток, а не отток жителей. Хотя благодаря деятельности муниципальных властей и градообразующих предприятий некоторые ТОРы становятся лидерами в своих регионах - как, например, Сатка или Тутаев. Пока нет ярких примеров возрожденных моногородов, вряд ли появится слой людей, готовых приехать туда в качестве жителей, предпринимателей или даже туристов.

Следовательно, надо думать не только о том, как привлечь в моногорода отдельных инвесторов, но и о том, как сделать их точками притяжения для людей.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

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