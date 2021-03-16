Новости

Фридайвер установил на Байкале рекорд Гиннесса по глубине погружения 13:25
Синоптики назвали сроки начала весны в Москве 13:17
Песков назвал связанный с выборами критерий оценки губернаторов 13:10
"Королева рок-н-ролла" Тина Тернер объявила о завершении карьеры 13:05
Мурашко рассказал о развитии онкологической помощи в России 13:03
Проекты комплексного развития территорий стартуют уже летом 13:03
Ближайшие матчи КХЛ И МХЛ пройдут в память о Тимуре Файзутдинове 13:02
В России опровергли информацию о производстве Су-34 для Алжира 12:52
Минюст Боливии потребовал 30 лет тюрьмы для бывшего президента 12:31
ЛДПР на съезде 5 июня утвердит списки кандидатов на выборы в Госдуму 12:30
Умер отец владельца "Спартака" Леонида Федуна 12:30
Наталия Орейро записала песню о самоизоляции на русском языке 12:29
Около 2 тысяч инженерных сооружений вымоют в Москве после зимы 12:29
Истребитель F-22 "клюнул" носом при аварийной посадке в США 12:25
Киргизия приостановила поставки вакцины от AstraZeneka 12:23
Президент Киргизии допустил передачу Китаю некоторых объектов в стране 12:22
Под Тамбовом погибли пять человек 12:20
Стало известно, сколько платят работникам редких профессий в Петербурге 12:18
Суд по жалобе соратников Навального на бездействие следствия перенесен 12:14
Участок Калужско-Рижской линии метро вновь закроют до 2 апреля 12:05
Группа "Кино" выпустила первый концерт в воссоединенном составе 12:05
Глава Минздрава рассказал о финансировании бесплатной медпомощи в 2021 году 12:03
Новая Lada Niva Travel добралась до Европы 12:00
В 2020 году снизилось количество аварий на объектах энергетики 11:43
Уралец отсудил у дорожников деньги на ремонт попавшей в яму машины 11:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Где можно получить адресную продовольственную помощь
Где можно получить адресную продовольственную помощь
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
16.03.2021 13:13

Ларькам здесь не место?

Ярославские владельцы НТО обратились за защитой в Конституционный суд
Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 54(8405)
Жалобы на действующие в некоторых муниципальных образованиях запреты размещать нестационарные торговые объекты (НТО) на придомовых территориях направили в Конституционный суд РФ предприниматели сразу трех регионов страны: Ярославской и Калининградской областей и Пермского края.
Проблема касается и жителей, которым удобно покупать товары рядом с домом. Фото: Ирина Трофимова Проблема касается и жителей, которым удобно покупать товары рядом с домом. Фото: Ирина Трофимова
Проблема касается и жителей, которым удобно покупать товары рядом с домом. Фото: Ирина Трофимова

В аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области пояснили, что все они просят проверить конституционность положений федеральных законов "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации". По мнению бизнеса, эти законоположения, вопреки мнению Конституционного суда, позволяют органам местного самоуправления устанавливать в правилах благоустройства территории абсолютный запрет на размещение НТО на придомовых территориях многоквартирных домов.

Предприниматели Воронежа забили тревогу по поводу мест для торговли

Ярославцы столкнулись с этой проблемой, когда в правила благоустройства территории областного центра были внесены изменения, полностью запретившие устанавливать торговые ларьки и павильоны на придомовых территориях.

- До этого НТО запрещалось размещать только во дворах жилых домов. С 2018 года ситуация изменилась. Понятие "придомовая территория" гораздо более широкое, чем "двор", и если раньше жильцы МКД могли снаружи своего дома, на своей земле разместить торговый ларек, то есть сдать часть участка в аренду предпринимателю, а полученные средства использовать на общедомовые нужды, то сейчас они этого сделать не могут. В результате пострадали интересы не только бизнеса, но и жильцов, которые лишены права размещать НТО на своей территории, хотя федеральный закон о торговой деятельности позволяет это делать, - объясняет юрист аппарата ярославского бизнес-омбудсмена Наталия Чаплыгина.

Выселять с придомовых территорий ярославских владельцев НТО начали в 2019 году

Активно выселять с придомовых территорий ярославских владельцев НТО начали в 2019 году. Вот лишь две истории на эту тему: "В мае 2019 года меня вызвали на собрание в районную администрацию, где объявили, что мой ларек по ремонту обуви планируют снести, потому что он расположен на придомовой территории. - рассказал один из ярославских предпринимателей. - Я собственник ларька площадью пять квадратных метров, в 2018 году он был приведен в соответствие с правилами благоустройства, предъявляемыми мэрией. К сожалению, в схему НТО моя торговая точка как находящаяся на придомовой территории не внесена. Возникла угроза ликвидации ларька. Данный бизнес является единственным источником дохода для моей семьи"; "Меня обязали убрать ларек по продаже цветов с придомовой территории, хотя он там находится на основании договора с собственниками МКД"...

Фото: Владимир Аносов/РГ
Что помогло цветочному бизнесу Осетии не зачахнуть во время пандемии

В аппарате омбудсмена рассказывают, что уполномоченный отстаивал интересы бизнесменов сначала в Ярославском областном суде при оспаривании абсолютного запрета на размещение НТО на придомовых территориях, затем в апелляционной и кассационной инстанциях в Москве. Однако все суды оставили требования предпринимателей без удовлетворения. Тогда они и обратились в Конституционный суд - вместе с коллегами из Перми и Калининграда.

Необходимо подчеркнуть, что это уже второе обращение по названной теме в КС. Несколько пермских предпринимателей в 2019 году пытались таким образом бороться за свои права, и Конституционный суд в своих определениях от 5 декабря 2019 года обращает внимание на то, что "возможность введения муниципальными правовыми актами общих запретов на осуществление нестационарной торговли на придомовых территориях не согласовывалась бы с принципом защиты конкуренции, а также препятствовала бы достижению конституционно значимых целей развития малого предпринимательства".

По мнению судей КС, федеральные законы об общих принципах организации местного самоуправления и об основах государственного регулирования торговой деятельности "не наделяют органы местного самоуправления полномочиями по установлению в правилах благоустройства территории муниципального образования абсолютного (недифференцированного) запрета на размещение НТО на земельных участках, относящихся к придомовой территории многоквартирного дома". Конечно, при условии, что собственники этих участков не против присутствия ларька или киоска на их земле, а обязательные требования, определенные законодательством РФ, соблюдены.

Регионам предписали увеличить количество рынков и ярмарок

К сожалению, эффекта это определение не возымело: муниципальные власти и суды его просто проигнорировали. Поэтому сейчас обратившиеся в КС бизнесмены рассчитывают на вынесение решения в форме постановления, которое проигнорировать будет уже нельзя.

- Поскольку мы видим, что суды не слышат и не воспринимают позицию Конституционного суда, мы решили консолидировать наши усилия с другими регионами и еще раз этот вопрос поднять, - говорит Наталия Чаплыгина.

Компетентно

Альфир Бакиров, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области:

- Органы местного самоуправления ссылаются на то, что в своих определениях суд не признал оспариваемые нормы неконституционными. Поэтому, регулируя вопросы размещения элементов благоустройства, администрации считают, что вправе в таком же порядке запрещать и размещение ларьков на определенной территории. Последствия данного запрета в том же Ярославле - массовый демонтаж киосков, расположенных на придомовых территориях МКД, по инициативе мэрии. То, что суды и органы местного самоуправления игнорируют правовую позицию Конституционного суда, создает серьезные риски для бизнеса, подрывает доверие людей к правосудию, не говоря уже о том, что предприниматели не могут вести хозяйственную деятельность, даже имея на то одобрение собственников дома. В этом случае предприниматели имеют договор с ТСЖ и платят арендную плату, жители имеют в непосредственной близости киоски со свежей прессой, ремонтом обуви и товарами повседневного спроса, и всех такое положение вещей устраивает.

Кстати

По данным управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии Ярославля, на территории города сегодня размещено 634 НТО в местах, предусмотренных схемой размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной решением муниципалитета Ярославля от 19 ноября 2015 года. Еще 47 НТО находится на придомовых территориях (территориях МКД и ИЖС), которые схемой не предусмотрены и поэтому являются незаконными. По этим объектам территориальные администрации мэрии Ярославля подали иски в суд о их демонтаже.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Ярославль

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 9 393 случая COVID-19 в 85 регионах
Норвежский политик заявил о законности воссоединения Крыма с Россией
В России обнаружен южноафриканский штамм коронавируса
Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с фильма "Ржев. 500 дней в огне"
Apple согласилась предустанавливать российский софт на свои гаджеты