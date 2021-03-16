Жалобы на действующие в некоторых муниципальных образованиях запреты размещать нестационарные торговые объекты (НТО) на придомовых территориях направили в Конституционный суд РФ предприниматели сразу трех регионов страны: Ярославской и Калининградской областей и Пермского края.

В аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области пояснили, что все они просят проверить конституционность положений федеральных законов "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации". По мнению бизнеса, эти законоположения, вопреки мнению Конституционного суда, позволяют органам местного самоуправления устанавливать в правилах благоустройства территории абсолютный запрет на размещение НТО на придомовых территориях многоквартирных домов.

Ярославцы столкнулись с этой проблемой, когда в правила благоустройства территории областного центра были внесены изменения, полностью запретившие устанавливать торговые ларьки и павильоны на придомовых территориях.

- До этого НТО запрещалось размещать только во дворах жилых домов. С 2018 года ситуация изменилась. Понятие "придомовая территория" гораздо более широкое, чем "двор", и если раньше жильцы МКД могли снаружи своего дома, на своей земле разместить торговый ларек, то есть сдать часть участка в аренду предпринимателю, а полученные средства использовать на общедомовые нужды, то сейчас они этого сделать не могут. В результате пострадали интересы не только бизнеса, но и жильцов, которые лишены права размещать НТО на своей территории, хотя федеральный закон о торговой деятельности позволяет это делать, - объясняет юрист аппарата ярославского бизнес-омбудсмена Наталия Чаплыгина.

Выселять с придомовых территорий ярославских владельцев НТО начали в 2019 году

Активно выселять с придомовых территорий ярославских владельцев НТО начали в 2019 году. Вот лишь две истории на эту тему: "В мае 2019 года меня вызвали на собрание в районную администрацию, где объявили, что мой ларек по ремонту обуви планируют снести, потому что он расположен на придомовой территории. - рассказал один из ярославских предпринимателей. - Я собственник ларька площадью пять квадратных метров, в 2018 году он был приведен в соответствие с правилами благоустройства, предъявляемыми мэрией. К сожалению, в схему НТО моя торговая точка как находящаяся на придомовой территории не внесена. Возникла угроза ликвидации ларька. Данный бизнес является единственным источником дохода для моей семьи"; "Меня обязали убрать ларек по продаже цветов с придомовой территории, хотя он там находится на основании договора с собственниками МКД"...

В аппарате омбудсмена рассказывают, что уполномоченный отстаивал интересы бизнесменов сначала в Ярославском областном суде при оспаривании абсолютного запрета на размещение НТО на придомовых территориях, затем в апелляционной и кассационной инстанциях в Москве. Однако все суды оставили требования предпринимателей без удовлетворения. Тогда они и обратились в Конституционный суд - вместе с коллегами из Перми и Калининграда.

Необходимо подчеркнуть, что это уже второе обращение по названной теме в КС. Несколько пермских предпринимателей в 2019 году пытались таким образом бороться за свои права, и Конституционный суд в своих определениях от 5 декабря 2019 года обращает внимание на то, что "возможность введения муниципальными правовыми актами общих запретов на осуществление нестационарной торговли на придомовых территориях не согласовывалась бы с принципом защиты конкуренции, а также препятствовала бы достижению конституционно значимых целей развития малого предпринимательства".

По мнению судей КС, федеральные законы об общих принципах организации местного самоуправления и об основах государственного регулирования торговой деятельности "не наделяют органы местного самоуправления полномочиями по установлению в правилах благоустройства территории муниципального образования абсолютного (недифференцированного) запрета на размещение НТО на земельных участках, относящихся к придомовой территории многоквартирного дома". Конечно, при условии, что собственники этих участков не против присутствия ларька или киоска на их земле, а обязательные требования, определенные законодательством РФ, соблюдены.

К сожалению, эффекта это определение не возымело: муниципальные власти и суды его просто проигнорировали. Поэтому сейчас обратившиеся в КС бизнесмены рассчитывают на вынесение решения в форме постановления, которое проигнорировать будет уже нельзя.

- Поскольку мы видим, что суды не слышат и не воспринимают позицию Конституционного суда, мы решили консолидировать наши усилия с другими регионами и еще раз этот вопрос поднять, - говорит Наталия Чаплыгина.

Компетентно

Альфир Бакиров, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области:

- Органы местного самоуправления ссылаются на то, что в своих определениях суд не признал оспариваемые нормы неконституционными. Поэтому, регулируя вопросы размещения элементов благоустройства, администрации считают, что вправе в таком же порядке запрещать и размещение ларьков на определенной территории. Последствия данного запрета в том же Ярославле - массовый демонтаж киосков, расположенных на придомовых территориях МКД, по инициативе мэрии. То, что суды и органы местного самоуправления игнорируют правовую позицию Конституционного суда, создает серьезные риски для бизнеса, подрывает доверие людей к правосудию, не говоря уже о том, что предприниматели не могут вести хозяйственную деятельность, даже имея на то одобрение собственников дома. В этом случае предприниматели имеют договор с ТСЖ и платят арендную плату, жители имеют в непосредственной близости киоски со свежей прессой, ремонтом обуви и товарами повседневного спроса, и всех такое положение вещей устраивает.

Кстати

По данным управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии Ярославля, на территории города сегодня размещено 634 НТО в местах, предусмотренных схемой размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной решением муниципалитета Ярославля от 19 ноября 2015 года. Еще 47 НТО находится на придомовых территориях (территориях МКД и ИЖС), которые схемой не предусмотрены и поэтому являются незаконными. По этим объектам территориальные администрации мэрии Ярославля подали иски в суд о их демонтаже.