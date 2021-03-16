К 2024 году в центре Москвы построят новый кампус МГТУ имени Баумана. Вокруг него сформируется городской квартал с научными лабораториями и общественным пространством, где смогут гулять все желающие. Об этом вчера сообщил журналистам главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

По его словам, пока готова предварительная концепция будущей территории. Дорабатывается документация, и в ближайшее время планируется начать строительство нового университетского кампуса. "В чем главная идея? Мы не просто расширяем территорию вуза, а создаем новый городской квартал, - объяснил Кузнецов. - То есть мы не собираемся делать обособленную закрытую среду, а планируем обустроить общественные пространства и интегрировать их в окружающую застройку". В частности, рядом с университетом планируется построить новые лаборатории, детские и студенческие инженерные центры, открыть выставочные пространства, кафе, арт-объекты. По словам Кузнецова, на территории кампуса появятся две площади - "зеленая" и городская. Их свяжут новыми пешеходными маршрутами. Как ожидается, появятся и новые университетские здания высотой не выше 5-6 этажей. "Здесь будут соседствовать исторические и современные строения, символизируя собой принадлежность к миру высоких технологий", - уточнил главный архитектор. По его словам, также обсуждается вопрос благоустройства набережной и строительства моста через реку Яузу.

По словам ректора МГТУ имени Баумана Анатолия Александрова, будут отреставрированы здания Фанагорийских казарм и химического факультета. Строительство кампуса будет вестись за счет средств федерального и московского бюджетов. Завершить возведение инженерного сердца столицы, как его уже называют авторы проекта, планируется к концу 2023 года.

- За последние десять лет у нас фактически вдвое выросло число студентов университета, активно развиваются новые направления исследований - и все это требует дополнительных площадей, - рассказал Александров. - Мы планируем, например, создать биомедицинский и инженерный центры, центр цифровых технологий, лаборатории авиационных и оборонных направлений, комплексы исследований мягких материй и искусственного интеллекта.