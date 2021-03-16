Как продвигают свои услуги в интернете начинающие бизнесмены

Выходить в онлайн на фоне пандемии пришлось многим российским предпринимателям, для которых цифровые каналы прежде не были в приоритете. Если крупные и средние компании давно вкладывались в развитие продающих сайтов и пабликов, то малый бизнес и самозанятые могли работать и по старинке. Как изменилась ситуация в 2020 году и что стоит иметь в виду при выборе онлайн-площадки, рассказали "РГ" аналитики "Авито Услуг" и воронежцы, которые находят своего клиента в интернете.

Мастер на выезде

По данным платформы, за минувший год предложение на онлайн-рынке услуг выросло на 22 процента, а спрос - на 41. Особенно резко выросла востребованность таких сервисов, как установка техники (+81 процент к уровню 2019-го), уборка и доставка еды (+65 и 63 процента соответственно).

Интернет-пользователи стали в полтора раза чаще интересоваться услугами мастеров красоты, а количество объявлений от таких специалистов увеличилось на четверть. Безусловно, самыми популярными в этой категории стали предложения от мастеров, готовых выехать к клиентам на дом. Драйвером повышенного спроса было в первую очередь стремление сократить количество контактов, а также банальная экономия времени.

Многие россияне в период вынужденного затворничества принялись обустраивать свои квартиры и загородные жилища, что более чем на 40 процентов повысило спрос на отделочные работы, строительство домов и коттеджей.

Мастеров по ремонту техники стали искать на 50 процентов чаще. Причем самый резкий - двукратный - рост показала услуга по починке игровых приставок, которые скрашивали людям домашний досуг.

"Общий тренд для всех категорий услуг - рост популярности выездных сервисов. На этом поле частные исполнители, готовые приехать быстро, стали успешнее конкурировать с крупными сервисами в силу своей мобильности и гибкости. При этом, не имея крупных бюджетов на рекламу, частные исполнители с неменьшей эффективностью используют для продвижения своих услуг онлайн-платформы. Но для успеха здесь необходимо иметь четкое представление об особенностях работы с каждой", - отметили в "Авито Услугах".

Сайт или блог?

Еще недавно казалось, что каждой компании, которая хочет заявить о себе в интернете, нужен сайт. Хотя бы лэндинговая страничка. Заказывать эту работу на стороне уже нет нужды, ведь есть доступные конструкторы - с готовыми вариантами структуры и дизайна, возможностью добавлять фото, видео и отзывы пользователей, а также собирать аналитику. А если выбрать расширенный платный тариф, то можно создать уникальный домен и даже интегрировать CRM-систему. Средняя цена вопроса варьируется от 500 до 1250 рублей в месяц в зависимости от функционала.

Но сам по себе сайт клиентов не привлечет: без продвижения о нем никто не узнает. Нужны дополнительные вложения и специалисты, которые выполнят поисковую оптимизацию, сумеют правильно настроить контекстную и баннерную рекламу... Даже если все сделано по уму, очередь из клиентов сразу после запуска сайта к вам не выстроится. Нужно запастись терпением. А люди с предпринимательской жилкой, которые определили для себя перспективную нишу, обычно не настроены ждать.

- Наверное, в малом бизнесе никто не начинает с детального исследования рынка, составления полноценного бизнес-плана... Загорелся - попробовал! А дальше по ситуации, - рассуждает совладелица воронежской студии обновления мебели Виктория Лантюхова. - Мы стартовали два года назад с того, что просто купили несколько советских стульев, восстановили их в арендованном гараже и выставили на продажу в Instagram. Блог вели по наитию, старались почаще что-то выкладывать. Потом я прошла курсы таргетинга, и вот только сейчас в планах сделать сайт. Не все наши клиенты - инстаграмные люди, некоторым важно лично получить ответы на массу вопросов: кто мы, где учились работе с мебелью, какой опыт...

Основной плюс соцсетей в продвижении услуг - огромная аудитория: охват по России - почти половина населения

Продвижение в социальных сетях - очень популярный вариант для малого бизнеса, особенно на стадии, когда он еще недалеко ушел от хобби и подработки на фрилансе. Френдов и подписчиков мало волнует, самозанятый вы, ИП-шник или хозяин ООО. Им обычно не нужны бумажный договор с подписями и печатями, чеки и гарантийные талоны.

Основной плюс соцсетей в продвижении услуг - огромная аудитория. Охват по России, по данным Mediascope, составляет почти половину населения. Вдобавок люди проводят в соцсетях много времени - в среднем более двух часов в день. Создать страницу сумеет почти любой интернет-пользователь. Однако для поддержания активности подписчиков ее нужно регулярно наполнять полезным, интересным и развлекательным контентом, попутно рассказывая о своих услугах. Часто у мастеров и предпринимателей нет для этого времени и навыков. Это ничего не говорит о профессионализме, например, электрика или штукатура, но может помешать им в привлечении клиентов именно через social media.

Не надо накручивать

Для продвижения страницы в соцсетях существуют рекламные кабинеты с множеством опций таргетинга, сегментации аудитории и форматов показа объявлений: от баннерной рекламы до публикаций в "умной" ленте.

Основной минус здесь состоит в борьбе за внимание пресыщенных пользователей: коммерческие предложения легко тонут в гуще развлекательного контента. Поэтому для качественной рекламы в социальных медиа зачастую нужны SMM-специалисты, умеющие привлечь и удержать аудиторию. Правда, у молодых предпринимателей, которые сами активно пользуются интернетом и пока не вышли на большие объемы производства или услуг, нередко хватает сил на самостоятельное изучение тонкостей такого продвижения.

Кондитер из Воронежа Надежда Н. ведет рабочую страницу в Instagram уже несколько лет.

- Пока использую только бесплатные методы продвижения: активный гостевой комментинг, совместные розыгрыши с блогами, у которых схожая целевая аудитория. Стараюсь грамотно проставлять хештеги у публикаций, пробовала бартер с известными воронежскими блогерами. Слышала, что первые 1000-1500 подписчиков нужно набрать именно бесплатными методами, поэтому так и делаю, - рассказала девушка. - Точно знаю, что гивы и накрученные подписчики (так называемые мертвые души) тянут блог на дно: вас попросту не видит целевая аудитория. Но самым эффективным инструментом продвижения для меня сегодня является сарафанное радио - оно работает и в Instagram.

Прежде, чем выставить цену, изучите своих прямых конкурентов

Эксперт по личным финансам и инвестициям Елена Прокопчик ведет свой блог ровно год. Первыми читателями были друзья и коллеги, сейчас число подписчиков выросло в шесть раз - их около двух тысяч. По опыту Елены первым делом нужно позаботиться об оформлении профиля, продумать, какую информацию человек увидит сразу при заходе на страничку.

- Всего за три секунды человек определяет, нравится ему здесь или нет, - объяснила Прокопчик. - Я пробовала разные способы продвижения: комментинг у крупных блогеров, массфоловинг, таргетинг и так далее. В моем случае лучше всего работает реклама у блогеров: сразу приходит много подписчиков, и дальше моя задача - удержать их у себя благодаря контенту. Также много людей добавлялось во время бесплатных марафонов, которые я проводила в профиле, и подписчики приглашали своих друзей. Многие используют таргетированную рекламу, но я с ней пока не подружилась. Профиль в Facebook заблокировали, а через Instagram нельзя сделать точные настройки целевой аудитории. Это были зря потраченные деньги. Я считаю, что таргетинг нужно доверять хорошему специалисту, в нем масса тонкостей.

Выйти к доске

Простой и относительно дешевый способ найти своего клиента - объявления на онлайн-платформах. Классифайдов на рынке услуг в рунете не так много. Но этот сегмент активно развивается. Помимо крупнейшего игрока "Авито" (где раздел "Услуги" имеет около 13 миллионов уникальных посетителей в месяц), есть соответствующий проект у "Яндекса", сервис Youdo и другие.

Объявление удобно тем, что его не нужно постоянно обновлять, создавая новый контент и подкармливая аудиторию. В идеале пользователь, заинтересованный в услуге, ищет вас сам. Остается уделить несколько минут написанию текста. Правда, нужно иметь в виду, что конкурентов на онлайн-доске объявлений будут десятки, сотни, а если услуга не имеет региональной привязки - то и тысячи.

Эффективность классифайдов обусловлена их механикой: объявления видят в первую очередь пользователи, которые хотят приобрести конкретную услугу.

Большинство таких сервисов предлагает дополнительные опции для продвижения. Самая популярная из них - увеличение частоты показов объявления в топе поисковой выдачи или в разделе рекомендаций. При этом можно задать, в каком объеме вы хотите увеличить просмотры объявлений (в два, пять, 10 раз...). Система автоматически подберет оптимальные варианты показов.

Так, на "Авито Услугах" предприниматели отслеживают эффективность объявлений через личный кабинет (с помощью расширенной статистики) и автоматизируют их размещение. В расширенных тарифах пользователям дают возможность заменить объявления конкурентов своими или брендировать страницу, добавив свой фон, логотип и именную ссылку.

- Основной показатель, на который мы смотрим при выборе канала продвижения, - цена звонка. Мы работаем в нескольких городах. В Новосибирске, например, с сервиса объявлений к нам поступает примерно 25-30 процентов от общего объема входящих звонков. Там актуальны другие каналы. В Москве же мы продвигаемся только на "Авито", потому что это дешевле контекстной рекламы - иногда в два-три раза, - отметил директор компании, предоставляющей услуги грузчиков, Иван П.

Развивайте дар слова

Сами по себе вложения в рекламу через классифайд - не гарантия успеха. Так же, как и в соцсетях, здесь важно зацепить внимание пользователя в первые секунды. Поэтому эксперты советуют отшлифовать свое объявление до блеска. Благо никаких особых знаний для этого не требуется.

Первое, что увидит ваш потенциальный клиент, - заголовок. В нем нужно указать наименование услуги и специфику работы (например, "круглосуточно" или "под ключ"). Можно добавить преимущества, если они есть: срок гарантии, опыт работы (с конкретными цифрами). Заголовок должен быть не длиннее 50 символов.

Описание также стоит сделать емким. В нем надо ответить на стандартные вопросы об услуге: что именно вы предлагаете, кому и почему может быть полезна эта услуга, как можно ее приобрести.

Прежде чем выставить цену, изучите своих прямых конкурентов. Если в объявлении указан перечень услуг, разместите подробный прайс-лист. Это выгодно выделит вас на фоне исполнителей, которые намеренно занижают цены до абсурда в надежде привлечь внимание заказчиков.

Добавьте фото - реальные и живые, чтобы наглядно показать процесс работы, достигнутые результаты или даже довольных клиентов.