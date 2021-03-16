В начале этого года столица пережила серию серьезных пожаров: горели жилой дом в Новой Москве, склад на Варшавском шоссе, машина в Алабяно-Балтийском тоннеле... А буквально на днях на северо-востоке загорелся один из крупнейших в городе бизнес-центров "Савеловский Сити". Общее число "огненных" ЧП в январе, по статистике МЧС, снизилось с 702 до 670, но дни без пожаров в столице - редкость. "РГ" узнала, кто и как помогает бороться с огнем в городе.

Статистика московского ГУ МЧС подтверждает: в среднем пожарные успевают прибыть к месту ЧП всего за 7 минут. Сколько бы баллов ни показывал "Яндекс". Фото: РИА Новости

Только за минувшую неделю московским пожарным удалось спасти по меньшей мере 16 человек, сообщили в пресс-службе департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности. На набережной Новикова-Прибоя, 9 горел 16-этажный дом. Пожар начался на шестом этаже, но довольно быстро пошел вверх по балконам. Спасателям удалось вывести 12 взрослых и 4 детей на улицу. Двоих пострадавших передали врачам, но одного из них, увы, спасти не удалось...

В Москве более 8 тысяч зданий - объекты культурного наследия. Если загорится дом-памятник, к нему приедут усиленные пожарные расчеты. Фото: РИА Новости

Пожары в высотных домах - одна из главных бед Москвы. В российском мегаполисе - более 12 тысяч зданий выше 35 метров. Тот же бизнес-центр "Савеловский Сити", который горел вчера днем, - 20-этажная башня. К счастью, удалось эвакуировать более 300 человек, находившихся в офисной высотке. Да и само возгорание оперативно ликвидировали. Дело в том, что пожарная служба города укомплектована оборудованием, которое позволяет успешно справляться с огнем и на больших высотах. "Выдвижные пожарные лестницы на базе тяжелых автомобилей позволяют эвакуировать людей с высоты примерно 18-го этажа жилого здания, - рассказал "РГ" подполковник внутренней службы, заместитель начальника службы - начальник дежурной смены службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Москве Максим Серегин. - Но и это не предел: на вооружении имеются автомобили с коленчато-телескопическим автогидроподъемником, который работает на максимальной высоте до 90 метров, что в современных условиях развития инфраструктуры города крайне актуально".

А что будет, если загорится небоскреб выше 100 метров? В этом случае могут применяться пожарные вертолеты Московского авиационного центра со специальными пушками, позволяющими попасть точно в окно горящих апартаментов или офиса.

"Тушение пожара с воздуха визуально завораживает. Но для Москвы применение их достаточно редко, - комментирует Максим Серегин. - В большинстве случаев пожар тушат подразделения с земли: это и работа внутри здания и снаружи с применением подъемных механизмов.

Чаще всего вертолеты применяются при ликвидации открытого горения на большой площади, и если целостность здания не нарушена обрушениями, то сброс воды не даст никакого результата".

Но как же быть с пробками? Увы, сколько бы дорог в Москве ни строилось, заторы в часы пик все равно возникают порой 9- и даже 10-балльные. Как преодолевают их пожарные машины? Как показывает статистика МЧС, в среднем столичные пожарные прибывают к месту возгорания за 7 с небольшим минут.

При необходимости пожарные могут ехать по встречной полосе. К тому же работники МЧС знают "свои" дворы и подъезды к ним лучше любого гида.

Сами пожарные не считают себя героями. "Это только в фильмах показывают, что они все время в огне, в каких-то экстремальных ситуациях, - делится Максим Серегин. - Это издержки массовой культуры. Бывает так, что едешь на несколько пожаров подряд, нет времени на переодевание. Но любое свободное время мы тратим на совершенствование своих знаний и навыков. У нас так: пожарный или сам учится, или учит других".

Конкретно

ТОП-5 главных правил жизни московского пожарного

1 У пожарных все как в армии

МЧС России - военизированная структура. Поэтому здесь на первом месте дисциплина, субординация и четкая иерархия. Не случайно пожар часто сравнивают с полем боя. Его тушением руководит штаб пожаротушения, начальник которого координирует действия личного состава.

Несмотря на то что пожарной охране уже более 370 лет, резкий скачок в развитии пожарного дела произошел лишь в начале прошлого века. В пожарное дело приходили люди из разных профессий, и армия - не исключение, поэтому ряд действий, названий и обозначений для упрощения организации руководства действиями были честно заимствованы.

2 Серьезные пожары "разбирают"

Каждый пожар, независимо от его масштаба, величины материальных потерь и количества использованных сил и средств, - повод для разбора. Дежурные караулы анализируют пожары, произошедшие в районе выезда пожарной части. Крупные и резонансные пожары разбираются руководством гарнизона, а порой и руководства министерства. А уже выводы этого разбора изучают во всех подразделениях. Цель его - изучение оперативно-тактических особенностей и особенностей развития пожара и опыт использования огнетушащих веществ, пожарной техники и средств связи.

3 Пожарные занимаются в спортзалах

Для работы в очень некомфортных, тяжелых и порой опасных условиях каждый пожарный должен обладать не только крепким здоровьем, но и хорошей физической подготовкой и выносливостью. В этой работе запас сил крайне необходим.

4 Пожарные знают свой район выезда

Каждый пожарный изучает объекты, расположенные в районе выезда, и их характеристику. У каждого из них своя специфика. Вот, например, в Москве расположено более 8000 объектов культурного наследия и претендентов на это звание. В их числе три объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Памятники истории и культуры - это не только здания и монументы, но и колоссальный музейный фонд. Например, в объекты, охраняемые государством, вошли не только само здание МГУ, но и практически все содержимое здания, начиная от предметов отделки и заканчивая предметами мебели и декора. Исторический центр Москвы собрал в себе узкие улочки и уникальные архитектурные ансамбли. Несмотря на реконструкции и постоянное обновление облика столицы, нельзя забывать и об объектах деревянного зодчества. Все это требует от пожарной охраны столицы особого внимания и индивидуального подхода к обеспечению пожарной безопасности города.

5 Лучше многим позвонить по 101, чем не позвонить никому

Пожарные прибывают к месту пожара за считаные минуты, но чем раньше они получат сообщение о пожаре, тем раньше прибудут на место. К слову сказать, московские показатели оперативного реагирования в сравнении с общероссийскими являются одними из лучших. Важно, чтоб каждый человек, увидев огонь, не оставался равнодушным к чужой беде. Обязательно звоните! Не теряйте ни секунды, вызывайте пожарных!