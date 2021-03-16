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16.03.2021 10:42
Рубрика: Экономика

Летние кафе в Москве откроются с 1 апреля

Текст: Ирина Огилько
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

С 15 марта рестораторы могут приступать к устройству сезонных веранд. А с 1 апреля летние кафе и веранды могут начать работу. Об этом сообщает портал мэра Москвы.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Восстановление кафе и ресторанов может занять более двух лет

По данным столичной Госинспекции по недвижимости, всего в столице ожидается открытие более 3 тысяч летних кафе. В ведомстве напомнили, что летние веранды кафе и ресторанов должны располагаться не ближе 25 метров от входа в метро, не мешать пешеходам и не быть дальше, чем 5 метров от входа в основное здание общепита. Контролировать размещение сезонных веранд и их работу будут инспектора ведомства.

Как рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова, среднесуточная температура воздуха к началу апреля будет выше нуля градусов. "Обычно, переход среднесуточной температуры в плюс происходит с 27-28 марта. При этом ночью еще не исключены заморозки, но днем воздух будет прогреваться до +8...+12 градусов", - уточнила метеоролог.

Напомним, что в прошлом году было смонтировано 2,1 тыс. сезонных веранд.

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