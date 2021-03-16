Сотни заведений общепита прекратили работу: не было посетителей, а значит, не было и денег платить за аренду. Кто-то был даже вынужден отдать свой бизнес в счет погашения долгов, говорит Игорь Бухаров. Конечно, часть этих заведений все равно будет работать под другими вывесками, однако участь ресторанной сферы все равно тяжела. Для размещения летних кафе в городе утверждены 3 тысячи адресов, но прошлым летом зонтики раскрылись лишь под двумя третями из них. Сколько веранд на свежем воздухе будет работать в этом сезоне, пока никто не берется прогнозировать.
Дополнительная площадь, которая появится у ресторанов за счет веранд, должна повысить доходность бизнеса, - заявил "РГ" заммэра Владимир Ефимов. - Сфера общепита уже сейчас восстанавливается. На конец января ее показатели составляли 74 процента от уровня аналогичного периода 2020 года, на конец февраля - уже 81 процент". Летом, когда народ предпочитает больше времени проводить на улице, веранда поможет не потерять клиентов и как минимум выйти в ноль, рассказал ресторатор Аркадий Новиков. "Сейчас для ресторанного бизнеса это особенно важно, потому что поможет немного оправиться после коронакризиса", - отметил бизнесмен. Просторная терраса в центре города будет пользоваться популярностью и может приносить выручку, процентов на 10-20 превышающую обычный доход ресторана, подсчитал Аркадий Новиков. Многие рестораторы ждут не дождутся, когда можно будет выйти на улицу - монтировать конструкции им разрешено уже с 15 марта. Но пока в городе холодно. "Раньше мая откроются единичные веранды - монтаж и обслуживание обходится дорого, нет смысла ставить конструкцию, когда синоптики еще обещают снег", - отметил собеседник "РГ".