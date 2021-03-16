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Рубрика: Экономика

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Помогут ли летние веранды выжить ресторанам
Текст: Сергей Бабкин, Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 55(8406)
Летние веранды в московских кафе откроются с 1 апреля - об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "Для нашей сферы это большое событие, - комментирует "РГ" глава Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. - Кафе смогут если не полностью, то хотя бы частично восстановить убытки, понесенные отраслью во время пандемии коронавируса. Ведь на свежий воздух придут тысячи горожан, до сих пор опасаются заразиться новой инфекцией, а потому просто перестали ходить в крытые рестораны".

Сотни заведений общепита прекратили работу: не было посетителей, а значит, не было и денег платить за аренду. Кто-то был даже вынужден отдать свой бизнес в счет погашения долгов, говорит Игорь Бухаров. Конечно, часть этих заведений все равно будет работать под другими вывесками, однако участь ресторанной сферы все равно тяжела. Для размещения летних кафе в городе утверждены 3 тысячи адресов, но прошлым летом зонтики раскрылись лишь под двумя третями из них. Сколько веранд на свежем воздухе будет работать в этом сезоне, пока никто не берется прогнозировать.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Восстановление кафе и ресторанов может занять более двух лет

Дополнительная площадь, которая появится у ресторанов за счет веранд, должна повысить доходность бизнеса, - заявил "РГ" заммэра Владимир Ефимов. - Сфера общепита уже сейчас восстанавливается. На конец января ее показатели составляли 74 процента от уровня аналогичного периода 2020 года, на конец февраля - уже 81 процент". Летом, когда народ предпочитает больше времени проводить на улице, веранда поможет не потерять клиентов и как минимум выйти в ноль, рассказал ресторатор Аркадий Новиков. "Сейчас для ресторанного бизнеса это особенно важно, потому что поможет немного оправиться после коронакризиса", - отметил бизнесмен. Просторная терраса в центре города будет пользоваться популярностью и может приносить выручку, процентов на 10-20 превышающую обычный доход ресторана, подсчитал Аркадий Новиков. Многие рестораторы ждут не дождутся, когда можно будет выйти на улицу - монтировать конструкции им разрешено уже с 15 марта. Но пока в городе холодно. "Раньше мая откроются единичные веранды - монтаж и обслуживание обходится дорого, нет смысла ставить конструкцию, когда синоптики еще обещают снег", - отметил собеседник "РГ".

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