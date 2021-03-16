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16.03.2021 16:39

Липецкие садоводы начали подготовку к новому сезону

Садоводческие хозяйства Липецкой области начали подготовку к новому сезону. В настоящее время идет обрезка садов: работы завершены уже на 2,1 тысячи гектаров.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

Общая площадь плодово-ягодных насаждений в регионе составляет 11,1 тысячи гектаров, из них 8,2 тысячи - уже плодоносят. Нынешней весной садоводы заложат еще 310 гектаров садов, ягодников и питомников, причем все они - интенсивного типа. К концу года общая площадь заложенных садов должна достигнуть 430 гектаров, из них 390 гектаров - интенсивные.

- Выращенные на липецкой земле плоды пользуются огромным спросом по всей России, подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. - Развитию промышленного садоводства, увеличению площади садов и объемов производства качественной плодовой продукции в регионе уделяется большое внимание. Главную роль в этом играет применение самых современных технологий.

Фото: Администрация Липецкой области
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В прошлом году в хозяйствах всех форм собственности региона было собрано 88,7 тысячи тонн плодово-ягодной продукции. Это на 20 процентов больше, чем годом ранее. Повышение объемов производства достигается за счет замены высокорослых, экстенсивных насаждений яблони на интенсивные низкорослые сады с урожайностью не менее 300-400 центнеров с гектара.

Закладываются также и современные сады на карликовых подвоях с уплотненной схемой размещения деревьев и ягодников, которые дают быструю окупаемость затрат и позволяют получать гарантированную прибыль.

Как отмечает Игорь Артамонов, ежегодно в регионе закладывается от 350 до 450 гектаров молодых садов и ягодников. За последние пять лет площадь таких насаждений увеличилась на 2,6 тысячи гектаров, в том числе за счёт интенсивных садов - на 2,1 тысячи гектаров.

Кроме того, специализированные хозяйства большое внимание уделяют и расширению мощностей для хранения плодов. Восемь плодовых хозяйств сейчас располагают 29 плодохранилищами общей емкостью 48,7 тысячи тонн. Из 54,6 тысячи тонн плодов, собранных специализированными хозяйствами региона осенью прошлого года, на длительное хранение было заложено 38,5 тысячи тонн, остальные плоды переработаны или реализованы в свежем виде. В перспективе на хранение будет закладываться до 60 тысячи тонн яблок.

Фото: Администрация Липецкой области
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Игорь Артамонов добавляет, что ежегодно липецкие садоводы получают значительную господдержку. Помощь оказывается как большим специализированным хозяйствам, так и фермерам. К примеру, в минувшем году на развитие плодоводства, ягодоводства и питомниководства было выделено более 374 миллионов рублей, из них 285,1 миллиона рублей - средства федерального бюджета.

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