Мартовские морозы в Белгороде продолжаются, а весенний сезон озеленения тем не менее стартовал. После миллионов цветущих тюльпанов, лавандового настроения на клумбах в центре города и высадки парка злаков, казалось, местные специалисты по ландшафту уже не смогут ничем удивить, однако и это оказалось приятным заблуждением. Ландшафтные архитекторы и дизайнеры уже проектируют клумбы нового формата. В теплицах с каждым днем меняется рассада цветущих, вьющихся, хвойных, луговых и злаковых растений, для того чтобы воплотить самые смелые замыслы. При этом важно, что финансовые возможности не так велики, а новые тренды в озеленении городских ландшафтов позволят сэкономить деньги. Как именно, корреспонденту "РГ" рассказали эксперты.

Зимой и летом

Сотрудницы "Белгорблагоустройства" говорят, что уже привыкли делать город краше с каждым годом. Но теперь цветники и клумбы будут выглядеть совсем по-другому - причем круглый год.

Белгородские улицы постоянно пополняются посадками можжевеловых кустарников. Начальник службы по выращиванию декоративных культур "Белгорблагоустройства" Татьяна Подколоднева отмечает, что этот тренд как начался несколько лет назад, так и продолжается - причем и в развитых мегаполисах, и в небольших городах.

- У нас примерно 14 тысяч можжевельников, - рассказывает она. - Пока крошечные саженцы спокойно растут в муниципальных теплицах, но совсем скоро будут высажены на городские улицы, чтобы там радовать зеленью и многообразием сортов.

Татьяна Подколоднева отмечает: эти культуры очищают воздух, некоторые вырастают высокими, дарят тень и прохладу в знойные дни. Для ландшафтного дизайнера они тоже находка. Несколько оттенков зеленого становятся прекрасным фоном для других растений - той же спиреи и барбариса.

Вместе с тем самые яркие тренды ландшафтного дизайна - клумбы в так называемом природном стиле. Уже в центре Белгорода такие можно встретить: с цветущим тысячелистником, шалфеем, иссопом. С одной стороны, они создают впечатление изъятого пазла широкого белгородского луга, с другой - никогда не бывают пустыми или некрасивыми: весной, летом и осенью луговые культуры и их соседи по клумбе - злаковые - меняются.

- Мы ведь все к чему привыкли? - рассуждает Татьяна Подколоднева. - К тому, что зимой клумба - это пустое пространство. Хорошо если засыпанное снегом. Злаковые и луговые культуры в корне меняют дело: они круглый год находятся на своих местах, поэтому впечатления пустоты попросту нет. Растаял снег, а у нас в парке кочки злаковых видны.

Для появления на городских улицах разнообразных растений не нужно по баснословным ценам закупать саженцы за границей

Несколько сортов мяты, мелиссы, тимьяна и прочих пряностей призваны выполнять ту же функцию - украшать город зимой и летом. Кроме того, значительная часть территории теплиц отдана теперь горшкам с черенками девичьего винограда. Быстрорастущая лиана должна обволакивать не только городские заборы, глухие стены зданий, но и ползти по стенам дорожных развязок. Насыщенно-зеленый летом и ярко-бордовый осенью девичий виноград - культура выгодная, ведь особого ухода не требует.

Миллионы на алые розы

Городские красоты обходятся недешево. По словам Татьяны Подколодневой, миллионы рублей убытков принесли те самые розарии, которые были разбиты в городских парках и скверах.

- Роза - самая капризная культура и самая дорогостоящая, - говорит она. - То ли дело низкорослые кустарники, цветущие и интересные внешне. Они всегда выглядят презентабельно, но это только один их плюс. Еще один - их не надо стричь. В городе множество живых изгородей, но весь июль наши сотрудники только и делают, что стригут и выравнивают их.

И все же изгороди в новых проектах по озеленению не только остаются, но и распространяются по улицам. Заместитель главного архитектора Белгорода Андрей Синегубов отмечает, что именно эти кустарники могут решить проблему с недисциплинированными пешеходами.

- Есть такие места, где белгородцы любят переходить дорогу, - поясняет он. - Как правило, это точки буквально в нескольких метрах от пешеходного перехода, и водители жалуются: люди выскакивают неожиданно, и, даже если удалось избежать трагедии, это стресс и для человека за рулем, и для пешехода. Мы уже поняли, что декоративные ограждения, невысокие заборы проблемы не решают. А вот кустарники, когда сформируют живую изгородь, заставят забыть нехорошие привычки. Это же не забор, его так просто не перепрыгнуть.

Помимо этого в городе станет больше приподнятых клумб: их сделают в тех местах, где сейчас сотни квадратных метров плитки раскаляются под летним зноем. Растения для них выберут выносливые - пока они, совсем крошечные, ждут в рассадниках своего часа. Городские ландшафтные специалисты, устав бороться с обжигающим летним солнцем за нежные цветы, решили выбрать те виды для озеленения, которым жара попросту не страшна.

Как оказалось, для появления на городских улицах разнообразных вьющихся видов растений не нужно по баснословным ценам закупать саженцы за границей.

- Мы, к примеру, в прошлом году начеренковали клематис, - рассказывает Татьяна Подколоднева. - Уже весной высадим лианы. А еще собрали целое ведро семян и из них попробуем вырастить свой материал для посадок.

Бережливое производство

Помимо снижения высокой цены на рассаду и саженцы, необходимости грамотного полива и подкормки, в Белгороде пытаются хоть как-то минимизировать нехватку кадров для ландшафтного и паркового строительства и озеленения. Татьяна Подколоднева, которая, к слову, переехала в Белгород из Вологды, отмечает:

- Не подготовленные к работе в озеленении люди - наша боль. Пока сюда зачастую идут те, кто попросту нигде не устроился. Бытует мнение, что работать в нашей отрасли легко, для этого не нужно особых знаний, но ведь это далеко не так. Я записываю ролики, указываю на ошибки, рассказываю, как ухаживать за культурами. Если этого не делать, убытки будут расти. Ведь если посадить растение, углубив его в землю больше, чем нужно, оно погибнет. Что делать? Покупать другое. И хорошо если сотрудник посадит его более удачно.

Сейчас специалистов по озеленению в Белгороде готовят только в аграрном университете имени Горина: выпускники с высшим образованием тоже востребованы. При этом, как отмечают эксперты, обучать азам работы с растениями необходимо даже тех специалистов, которые напрямую озеленением не занимаются. Зимой снежную кашу с песком и солью некоторые сотрудники службы благоустройства убирают прямиком на те самые клумбы, для которых закупили кустарники и многолетники и где весной собирались высадить цветы. В результате соль губит и то, что росло, и почву - в нее уже ничего не посадить. В Белгороде пообещали: такая ситуация повторяться не должна. Уже совсем скоро клумбы оградят от песко-соляной смеси специальными экранами.