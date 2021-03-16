Москвичам разрешили вернуться на свои рабочие места в офисы, но многие не спешат это делать. Желающих работать из дома за первые два месяца с начала года стало почти в пять раз больше по сравнению с первыми месяцами 2020 года. Кем же можно работать "на диване" и при этом хорошо зарабатывать?

По данным департамента труда и соцзащиты населения, бывшие белые воротнички активно занялись поиском дистанционной работы. Количество таких соискателей за январь - февраль 2021 года возросло почти в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Интересуют ищущих прежде всего вакансии в сфере IT, рекрутмента, маркетинга, рекламы, дизайна и онлайн-торговли. Позиции, на которых можно трудиться с телефоном и компьютером из любой точки города. Ищут дистанционку также экономисты, бухгалтеры, операторы кол-центра. Подобных предложений в городском банке вакансий все больше: в январе - феврале их количество выросло в 2,5 раза. "Компании стали чаще интересоваться удаленными специалистами - юристами, экономистами, а также сотрудниками кол-центров и служб поддержки", - рассказал "РГ" коммерческий директор сервиса Работа.ру Владимир Корицкий.

По его словам, зарплата офисных и удаленных работников практически не отличается. Дистанционники могут получать и 100, и 300 тысяч рублей. К примеру, менеджеру по продажам косметологического оборудования предлагают ежемесячную зарплату почти в 300 тысяч рублей. Разработчик java может претендовать на 250 тысяч, а системный администратор Devops на 180 тысяч рублей в месяц. В сфере строительства до 120 тысяч рублей в марте готовы платить архитектору паспорта фасада здания. Оклад стилист-консультанта интернет-магазина почти 100 тысяч рублей.

"Главное преимущество кандидата на удаленную должность - наличие у него конкретных навыков, опыта и умения самостоятельно организовать свой рабочий день, не отлынивая от работы. Зарплаты удаленных сотрудников не зависят от региона - у такого соискателя довольно много возможностей найти работу в крупной компании без переезда в другой город, а также получать конкурентную зарплату", - отмечает Корицкий.

За помощью в трудоустройстве москвичи идут в службу занятости, отделения которой располагаются в районных МФЦ и флагманском центре "Моя работа" на Щепкина, 38. Там отмечают: с октября 2020 года по февраль 2021 года уровень официально зарегистрированной безработицы в столице сократился более чем в втрое. "Около 65 тысяч человек стоят на московской бирже труда", - сообщила член Совета Федерации - представитель Мосгордумы в верхней палате парламента Инна Святенко. Она напомнила, что в первые месяцы ограничительных мер уровень безработицы в Москве вырос до 3,3%. Но сейчас город вернулся к привычным показателям - 0,8-0,9%. "Это значение является здоровым индикатором того, что люди меняют работу, кому-то требуются помощь и поддержка, но в целом ситуация стабильная", - сказала Святенко. Она отметила, что рост безработицы в столице сдерживает значительная доля индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Число самозанятых москвичей уже достигло 506 тысяч, индивидуальных предпринимателей - 426 тысяч.