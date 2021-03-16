Под Тамбовом погибли пять человек

Тамбовские следователи выясняют причины гибели пяти человек в Инжавинском районе.

Пять тел - четверо мужчин и женщина в возрасте от 45 лет до 61 года - были найдены утром 16 марта в квартире дома в поселке Филатовский.

- Предварительно причина смерти - отравление угарным газом, - рассказала "РГ" представитель регионального управления СКР Елена Кярсна.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). На месте происшествия работают следователи и криминалисты СКР. Они опрашивают свидетелей и осматривают квартиру. В одной из комнат найдены следы локального возгорания и телевизор с оплавленным корпусом.