Полицейские задержали продавца фальшивых справок о прививке от COVID-19

"В ходе мониторинга сетевых ресурсов оперативники обнаружили объявление о продаже гражданам фальшивых медицинских документов, подтверждающих вакцинацию, без фактического ее прохождения, - говорится в сообщении МВД России. - Для получения такого сертификата желающим предлагалось перевести денежные средства на банковскую карту злоумышленника. Цена варьировалась от 4 до 5 тысяч рублей в зависимости от срока изготовления".
Полицейские оперативно вычислили преступника и задержали его. Им оказался 30-летний житель Москвы. Он пояснил, что противоправную деятельность начал еще осенью прошлого года.
В отношении подозреваемого отделом дознания УВД по СВАО возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 327 УК РФ "подделка, изготовление или оборот поддельных документов".
Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.
"В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В ходе расследования предстоит выяснить, сколько поддельных сертификатов ему удалось реализовать и кому", - уточнила официальный представитель МВД России генерал-майор Ирина Волк.