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16.03.2021 16:47
Рубрика: Происшествия

Полицейские задержали продавца фальшивых справок о прививке от COVID-19

Текст: Иван Петров
В Москве уголовное дело возбудили в отношении мужчины, торговавшего через интернет поддельными справками об отсутствии коронавирусной инфекции. Задержание подозреваемого в изготовлении и сбыте поддельных сертификатов о вакцинации против COVID-19 - заслуга сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СВАО столичного главка МВД.

"В ходе мониторинга сетевых ресурсов оперативники обнаружили объявление о продаже гражданам фальшивых медицинских документов, подтверждающих вакцинацию, без фактического ее прохождения, - говорится в сообщении МВД России. - Для получения такого сертификата желающим предлагалось перевести денежные средства на банковскую карту злоумышленника. Цена варьировалась от 4 до 5 тысяч рублей в зависимости от срока изготовления".

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Полицейские оперативно вычислили преступника и задержали его. Им оказался 30-летний житель Москвы. Он пояснил, что противоправную деятельность начал еще осенью прошлого года.

В отношении подозреваемого отделом дознания УВД по СВАО возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 327 УК РФ "подделка, изготовление или оборот поддельных документов".

Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

"В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В ходе расследования предстоит выяснить, сколько поддельных сертификатов ему удалось реализовать и кому", - уточнила официальный представитель МВД России генерал-майор Ирина Волк.

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