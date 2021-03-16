"Социальный патруль" для помощи бездомным в Москве теперь можно вызвать по единому экстренному номеру 112.

Раньше можно было сообщать о бездомных по телефону диспетчерской Центра социальной адаптации им. Е.П. Глинки: +7 (499) 357-01-80. Сейчас, как сообщила заммэра Анастасия Ракова, социальную службу подключили к единому номеру 112. Это позволит вовремя протянуть руку помощи большему числу людей. "Обязательно нужно звонить, если человеку необходим ночлег, питание, оказание первой доврачебной помощи, одежда или другая помощь. Если человек соглашается приехать, но не может добраться сам, то за ним приедет мобильная бригада "Социального патруля" и отвезет в Центр социальной адаптации", - сказала "РГ" Ольга Павличева, директор ЦСА. Пока основной поток звонков на службу "112" - это вызов скорой помощи или полиции. В день, когда я побывала в диспетчерской службе, 51% позвонивших требовали выезда полиции, еще 44% - скорой помощи и 3% - пожарных, остальное мелочи. Во время пандемии скорую помощь вызывали чаще, абоненты объясняли, что до "112" дозвониться проще. Но бывают и временные всплески звонков, например, во время плохой погоды или сезонные, например, таяния льда, начало грибного сезона.

"Ситуация может касаться любой службы, - рассказал "РГ" начальник информационно-аналитического отдела ГКУ "Система 112" Андрей Кравцев. - Например, произошло крупное ДТП, много пострадавших, разлилось топливо. Наш оператор обратится не только в ДПС и скорую помощь, но и вызовет пожарных, чтобы они ликвидировали возможное возгорание топлива. А если рядом есть водоем, то пришлет и специалистов "Мосводостока", чтобы очистить поверхность воды от бензина".

Иногда на один вызов приходится вызывать до десятка городских служб. Раньше это делали операторы, а сейчас все делает техника. На звонок оператор снимает трубку, на мониторе открывается примерное место на карте, откуда идет вызов. Если адрес на мониторе и названный абонентом разнятся, оператор может подключиться к любой из камер видеонаблюдения и в деталях рассмотреть произошедшее. Если в речи абонента звучат типовые слова, такие как горит, тонет и прочее, программа автоматически определяет, какие службы нужны для решения проблемы. В простых случаях, когда специалисты не требуются (например, разбили градусник), компьютер вышлет на номер абонента инструкцию по ликвидации ЧП. Круглые сутки на звонки абонентов отвечают 65 операторов. .