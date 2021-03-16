Президент снова получил приглашение посмотреть летом на Центральную кольцевую автодорогу. Работа идет по плану, движение на всей протяженности трассы откроется в июле. О реализации этого и других масштабных проектов речь шла на встрече Владимира Путина с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым в Кремле.

Путин предложил начать с ситуации вокруг борьбы с коронавирусом. "Год, как и во многих регионах, в Московской области был очень сложный. В части COVID мы третьи по количеству выявленных случаев", - сказал собеседник. За 2020 год федеральный бюджет выделил региону 30 млрд рублей, плюс область потратила еще 60 млрд, чтобы сохранить здоровье людей. Ситуация стабилизировалась, и Воробьев отметил заметное снижение числа заболевших: "Активно ведем уже работу по сворачиванию коек".

"Очень важно было получить вакцину. Ваше поручение по массовой вакцинации мы активно выполняем", - заверил губернатор. Прививки делают не только в поликлиниках и стационарах, но и в передвижных ФАПах на предприятиях, лицензировали пункты вакцинации в торговых центрах. "Ведем разъяснительную работу, потому что дело добровольное - вакцинация, и понятно, что нужно поговорить, объяснить, и врачи это делают во всех наших пунктах", - добавил он.

Пандемия нанесла удар по доходам региона, но экономика Подмосковья диверсифицированная, поэтому год удалось закончить с плюс 2,5 процента. "Хотели больше, обычно мы плюс 8 заканчиваем", - сравнил докладчик. Но это позволило сохранить все социальные проекты.

"Регион растет, мы номер один по количеству, по приросту населения, традиционно это было 80-90 тысяч, следующие годы также мы будем расти. Для этого мы должны успевать строить социальную инфраструктуру", - также сказал Воробьев. Говоря про транспорт, он сообщил, что частота пригородного сообщения "от 30 минут ушла на 5-7 минут". Московские центральные диаметры дают свои результаты. "Жители справедливо требуют открытия следующих линий", - сообщил губернатор. "Потому что быстро, комфортно. И вместо 138-140 рублей мы сделали проезд унифицированный - 50 рублей", - добавил он.

Регион растет, мы номер один по приросту населения, традиционно это было 80-90 тысяч, следующие годы также мы будем расти

Президент вспомнил предыдущий разговор с Воробьевым о переходах и развязках. "Я так понимаю, что движение тоже здесь заметно", - оценил он. Речь зашла и о Центральной кольцевой автодороге. "На Питерском форуме вы дали старт этому проекту, очень сложному. Потому что в мегаполисе построить почти 350 км дорог - это нелегкая задача", - сказал Воробьев. "С правительством мы работали все это время, и во время пандемии. Строители - большие молодцы, они строили. Мы и в прошлом году сдали порядка 160 км дорог, осталось 25", - сообщил губернатор. "Очень хотели бы вас видеть в июле: 25 км - и кольцо будет замкнуто", - снова пригласил он президента посмотреть на проделанную работу.

"Хороший проект", - оценил Путин. "Знаю, что в Московской области реализуется и планируется к реализации большое количество инвестиционных проектов", - также сказал он.