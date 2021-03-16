Сенатор Инна Святенко: В Москве снижаются показатели безработицы

Рынок труда в столице восстанавливается. С октября 2020 года по февраль 2021 года уровень официально зарегистрированной безработицы сократился более чем в три раза. Об этом сообщила член Совета Федерации - представитель Мосгордумы в верхней палате парламента Инна Святенко.

По ее словам, на сегодняшний день около 65 тысяч человек стоят на московской бирже труда. "В первые месяцы ограничительных мер рост числа безработных действительно был высоким. В ситуации, когда многие растерялись, обращение на биржу труда было способом пережить самое непростое время: получить пособие и содействие в трудоустройстве. В тот момент уровень безработицы в Москве вырос до 3,3%. Но как только ограничения ослабли, восстановился найм и граждане были трудоустроены. Сейчас мы вернулись к привычным показателям в 0,8-0,9%, который является здоровым индикатором того, что люди меняют работу, кому-то требуются помощь и поддержка, но в целом ситуация стабильная", - цитирует сенатора АГН "Москва".

Сдерживает рост безработицы значительная доля индивидуальных предпринимателей и самозанятых. "В Москве проще, чем где-либо, начать свое дело, высок спрос на сервисные профессии, которые позволяют человеку работать на себя, в гибком графике. Число самозанятых москвичей уже достигло 506 тысяч, индивидуальных предпринимателей - 426 тысяч. Это говорит о том, что есть устойчивая тенденция к росту, интересу к предпринимательству, которую город активно поддерживает наряду с программами, стимулирующими работодателей к созданию рабочих мест", - пояснила Инна Святенко.

За помощью в трудоустройстве москвичи идут в центр "Моя работа". "Новые профессии, постоянное повышение квалификации, навыки проактивного поиска работы - это то, чего ждут работодатели. Помочь адаптироваться к этим новым условиям очень важно, и сейчас Москва предлагает такие возможности как в плане широкого спектра учебных курсов, так и психологической помощи", - напомнила сенатор.