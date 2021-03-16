Новости

Официально: новый Капитан Америка станет гомосексуалистом 16:08
В молодежном "Динамо" рассказали о главной мечте Тимура Файзутдинова 16:04
В России вышел документальный фильм о борьбе с деменцией 16:04
В Белгороде сотрудников ГИБДД заподозрили в выдаче прав за взятки 16:02
Гинцбург рассказал, можно ли пить алкоголь после вакцинации от COVID-19 15:55
Первые эпизоды "Властелина колец" переснимут, премьера откладывается 15:39
Сенатор Инна Святенко: В Москве снижаются показатели безработицы 15:31
Собянин: В 2021 году планируем завершить реставрацию 100 памятников 15:24
Красовский призвал Роскомнадзор обратить внимание на политику YouTube 15:10
Гинцбург рассказал о планах испытаний "Спутника V" среди пациентов с ВИЧ 15:05
В Совфеде оценили слова норвежского политика о Крыме 14:58
"ЭпиВакКорону" проверят на эффективность против штамма COVID-19 из ЮАР 14:50
Кузнецова проработает возможности возобновления работы палаточных лагерей 14:46
В международном аэропорту Хабаровск завершили первый этап реконструкции 14:42
Главу Астраханской таможни обвинили в ущербе на 83 млн рублей 14:40
СК начал проверку по факту гибели 19-летнего хоккеиста после травмы 14:35
Анна Кузнецова: В РФ нужна программа создания круглогодичных детских лагерей 14:34
Песков заявил о недопустимости в РФ референдумов о самоопределении регионов 14:26
В НАТО назвали главные угрозы Западу 14:19
Названы регионы с самым дешевым жильем 13:48
В Челябинске сделали женскую сумочку и "антиковидную" маску из бетона 13:36
В Госдуме не верят в изменение позиции Запада к воссоединению Крыма и РФ 13:34
Володин поддержал идею наградить госпремией разработчиков вакцины от COVID 13:32
Фридайвер установил на Байкале рекорд Гиннесса по глубине погружения 13:25
Синоптики назвали сроки начала весны в Москве 13:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Семь лет назад крымчане высказались за воссоединение с Россией
Семь лет назад крымчане высказались за воссоединение с Россией
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
16.03.2021 15:31
Рубрика: Экономика

Сенатор Инна Святенко: В Москве снижаются показатели безработицы

Текст: Ангелина Зеленькова

Рынок труда в столице восстанавливается. С октября 2020 года по февраль 2021 года уровень официально зарегистрированной безработицы сократился более чем в три раза. Об этом сообщила член Совета Федерации - представитель Мосгордумы в верхней палате парламента Инна Святенко.

Фото: Александр Корольков
Искусственный интеллект определил топ профессий будущего

По ее словам, на сегодняшний день около 65 тысяч человек стоят на московской бирже труда. "В первые месяцы ограничительных мер рост числа безработных действительно был высоким. В ситуации, когда многие растерялись, обращение на биржу труда было способом пережить самое непростое время: получить пособие и содействие в трудоустройстве. В тот момент уровень безработицы в Москве вырос до 3,3%. Но как только ограничения ослабли, восстановился найм и граждане были трудоустроены. Сейчас мы вернулись к привычным показателям в 0,8-0,9%, который является здоровым индикатором того, что люди меняют работу, кому-то требуются помощь и поддержка, но в целом ситуация стабильная", - цитирует сенатора АГН "Москва".

Сдерживает рост безработицы значительная доля индивидуальных предпринимателей и самозанятых. "В Москве проще, чем где-либо, начать свое дело, высок спрос на сервисные профессии, которые позволяют человеку работать на себя, в гибком графике. Число самозанятых москвичей уже достигло 506 тысяч, индивидуальных предпринимателей - 426 тысяч. Это говорит о том, что есть устойчивая тенденция к росту, интересу к предпринимательству, которую город активно поддерживает наряду с программами, стимулирующими работодателей к созданию рабочих мест", - пояснила Инна Святенко.

За помощью в трудоустройстве москвичи идут в центр "Моя работа". "Новые профессии, постоянное повышение квалификации, навыки проактивного поиска работы - это то, чего ждут работодатели. Помочь адаптироваться к этим новым условиям очень важно, и сейчас Москва предлагает такие возможности как в плане широкого спектра учебных курсов, так и психологической помощи", - напомнила сенатор.

В регионах Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Рынок труда

Главное сегодня

В Кремле назвали единственный способ остановить пандемию
В Совфеде оценили слова норвежского политика о Крыме
Песков заявил о недопустимости в РФ референдумов о самоопределении регионов
Принят закон о штрафах за гаджеты без российских программ
Гинцбург: Летальных исходов среди привившихся "Спутником V" не зафиксировано
Кого коснутся новые правила досрочного выхода на пенсию
Ищущим работу гражданам предоставят специальные выплаты