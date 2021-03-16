Синоптики назвали сроки начала весны в Москве

Настоящая весна в Москве может начаться уже в 20-х числах марта. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В ближайшие дни ночи по-прежнему останутся холодными. При этом днем прогнозируется устойчивый, но слабый плюс.

"Столбики термометров будут в климатических пределах марта", - отметил Евгений Тишковец.

Метеорологическая весна обычно приходит 27 марта. "Правда, в этом году мы перешли на новые климатические параметры, - уточнил Евгений Тишковец. - Теперь начало метеорологической весны приходится на неделю раньше", - заявил метеоролог.