Собянин: В 2021 году планируем завершить реставрацию 100 памятников

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем персональном блоге сообщил, что в 2021 году планируется завершение реставрации 100 памятников архитектуры. Он напомнил, что с 2011 года в столице приведено в порядок 1578 объектов культурного наследия - старинных усадеб, храмов, жилых домов, объектов инфраструктуры, многие из которых находились в очень плохом состоянии.

В их числе и Доходный дом купца Быкова, который мэр осмотрел 16 марта после реставрации этого памятника модерна. Всего же, по словам главы города, до конца 2021 года планируется закончить работы примерно на 100 памятниках архитектуры. Говоря о знаковых проектах текущего года, Собянин назвал ГЭС-2 (Болотная наб., д. 15, стр. 1), ряд павильонов ВДНХ, жилой дом Абрикосовых на улице Красносельской, жилой дом Наумовых-Волконских (ул. Пречистенка, д. 36, стр. 2). Рассказал о том, какие работы там будут проведены и какое будущее ждет обновленные памятники. В частности, в здании ГЭС-2 планируется открыть музейно-образовательный комплекс - Дом культуры "ГЭС-2". Под его сводами будут размещены выставочные залы, арт-резиденции и зал-трансформер для концертов, постановок и перформансов. В павильоне N 5 " Физика" - Музей жилищно-коммунального хозяйства Москвы, а в павильоне №15 откроется Музей Олимпийского комитета России.