Театральные премьеры марта: "Снегурочка", "Отелло" и "Поминальная молитва"

Этот март запомнится зрителям сразу несколькими яркими премьерами. В "Ленкоме" восстановили легендарный спектакль Марка Захарова по пьесе Григория Горина "Поминальная молитва". Театр на Таганке экспериментирует с классикой, а в Электротеатре Станиславский доверили поставить пьесу Ивана Вырыпаева молодому режиссеру.

"Поминальная молитва" в "Ленкоме"

В театре "Ленком Марка Захарова" 17, 18, 20 и 26 марта сыграют премьеру - обновленную версию легендарного спектакля "Поминальная молитва" по пьесе Григория Горина.

"Поминальную молитву" с Евгением Леоновым в главной роли Марк Захаров поставил в 1989 году. Тогда зрители впервые познакомились с пьесой Григория Горина, основанной на повести Шолом-Алейхема "Тевье-молочник". Эта постановка стала одной из самых популярных работ режиссера. За девять лет театр дал 391 представление.

После смерти художественного руководителя "Ленкома" в театре приняли решение вернуть на сцену "Поминальную молитву". За дело взялся Александр Лазарев, который восстановил текст, мизансцены и даже хореографию, но при этом поставил свою версию. На сайте театра так и написано: постановка - Марка Захаров, новая версия театра, режиссер - Александр Лазарев. Роль Тевье репетируют Андрей Леонов и Сергей Степанченко. Жену Тевье Голду сыграют Олеся Железняк и Анна Большова.

"Снегурочка" и "Отелло" в Театре на Таганке

Московский Театр на Таганке обратился к проверенной классике - "Снегурочке" Александра Островского и "Отелло" Уильяма Шекспира, предложив зрителям новое прочтение.

"Снегурочка" в постановке режиссера Дениса Азарова - это переосмысление образов славянской мифологии. "Концепция закономерности и противоречия миропорядка, выраженная Островским благодаря художественным метафорам, в постановке Азарова раскрывается через новую трактовку образов главных героев, визуальную и музыкальную инсценировку", - рассказывают в пресс-службе театре.

Герои спектакля жаждут любви, но насколько честны их намерения? В царстве Берендея "любовь" оказывается разменной монетой, а страсть руководит разумом. И Снегурочке предстоит разобраться с собственными чувствами и страхами, отличить истинное от ложного и принять решение, которое станет для нее роковым.

"Есть мир Зимы, Мороза и Снегурочки, а есть мир Весны, Ярило и Берендея. Они диаметрально противоположны, и между ними конфликт. В нашем спектакле мы хотим показать идею того, что одно общество пожирает другое общество. Одна любовь поглощает другую любовь. Один взгляд на жизнь победит другой взгляд на жизнь. Это несправедливая, но бескомпромиссная ситуация", - объясняет режиссер Денис Азаров.

Новая версия "Отелло" приглашает поразмышлять о том, насколько сегодня уместны экзальтированные эмоции. Смогут ли главные герои, выбравшие друг друга вопреки общественному одобрению, противостоять пустоте и равнодушию современного мира? Способны ли животные инстинкты заменить глубокое чувство? Да и возможна ли вообще идеальная любовь?

Режиссер Андрей Гончаров смело интерпретирует классику. Так, на роль Яго он пригласил женщину, и полностью отказался от темы расового конфликта. "Мне вспоминаются слова Джордано Бруно: "… Я влюблен в одну, и благодаря ей я свободен в подчинении, доволен в муках, богат в нужде и жив во смерти; благодаря ей я не завидую тем, которые являются рабами в свободе, мучаются в наслаждениях, бедны в богатствах и мертвы в жизни; и нет великодушия, которое их освободило бы, долготерпения, которое их возвысило бы, сияния, которое их осветило бы, знания, которое их оживило бы…". Думаю, именно об этом новый спектакль "Отелло" в Театре на Таганке, - цитируют Гончарова в театре.

"Летние осы кусают нас даже в ноябре" в Электротеатре Станиславский

Электротеатр Станиславский 20 марта открывает Камерную сцену постановкой молодой актрисы и начинающего режиссера Варвары Обидор по пьесе Ивана Вырыпаева.

Главные герои - Марк, Елена и Йозеф - ведут разговор о главном, но главного избегают. Более того свою игривую, элегантную и при этом опасную беседу об отношениях и собственном одиночестве они ведут от лица неких Дональда, Сары и Роберта. "Одни герои примеряют личины других, чтобы добраться до существа самих себя, до сути своих переживаний и истины вещей", - уточняют в театре. Так постепенно они приближаются к катарсису. Им становится финальная щекотка, и понимание того, что причина всех недопониманий - это проклятый дождь, третий день льющий за окном.

По словам Варвары Обидор, ее главная цель - сформулировать вопросы, которые волнуют ее сегодня. Она не пытается найти на них ответы, а лишь добивается, чтобы они прозвучали и заставили начать размышлять.