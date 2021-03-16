Театральные премьеры марта: "Снегурочка", "Отелло" и "Поминальная молитва"

Новости

В 2020 году снизилось количество аварий на объектах энергетики 11:43
Уралец отсудил у дорожников деньги на ремонт попавшей в яму машины 11:31
Одноразовую посуду и пластиковые трубочки предложили запретить 11:27
Британия в полтора раза увеличит ядерный арсенал 11:27
Кабмин направил 2,7 млрд на бесплатные лекарства от COVID-19 11:25
Члены ОДКБ обсудили организацию совместных мероприятий в 2021 году 11:25
Российские миротворцы в Карабахе сопроводили армянских паломников в Дадиванк 11:22
На северо-востоке Москвы загорелся бизнес-центр 11:14
Оперштаб: Еще 1475 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:11
На мосту из России в Китай открыли грузовое движение 11:11
Умер актер из "Чужого" и злодей из "бондианы" Яфет Котто 11:10
В подмосковных Химках угнали пять иномарок 11:07
Индекс МосБиржи впервые достиг 3600 пунктов 11:03
"Уфа" объявила о назначении Газизова генеральным директором 10:54
Младенческая смертность в России достигла исторического минимума 10:47
Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с фильма "Ржев. 500 дней в огне" 10:47
Тайка Вайтити высмеял победу "Кролика Джоджо" на "Грэмми" 10:46
В Киргизию вернули 79 детей, вывезенных родителями в Сирию и Ирак 10:44
Летние кафе в Москве откроются с 1 апреля 10:42
В Москве мужчина до смерти забил прохожего 10:38
На горнолыжных курортах Сочи ввели льготные тарифы для студентов 10:30
Вопросы экологии войдут в стратегию развития России 10:26
Премьер-министр Эстонии заразилась коронавирусом 10:23
Промесу грозит обвинение в попытке непредумышленного убийства 10:20
Видео: Со дна Авачинской бухты начали поднимать затонувшие суда 10:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Где можно получить адресную продовольственную помощь
Где можно получить адресную продовольственную помощь
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
16.03.2021 10:51
Рубрика: Культура

Театральные премьеры марта: "Снегурочка", "Отелло" и "Поминальная молитва"

Текст: Наталья Лебедева
Этот март запомнится зрителям сразу несколькими яркими премьерами. В "Ленкоме" восстановили легендарный спектакль Марка Захарова по пьесе Григория Горина "Поминальная молитва". Театр на Таганке экспериментирует с классикой, а в Электротеатре Станиславский доверили поставить пьесу Ивана Вырыпаева молодому режиссеру.
Алексей Поляков в роли студента Перчика (справа) в спектакле "Поминальная молитва" режиссера Александра Лазарева на сцене театра "Ленком". Пьеса Григория Горина написана по повести Шолом-Алейхема "Тевье-молочник" (перевод Михаила Шамбадала) Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Алексей Поляков в роли студента Перчика (справа) в спектакле "Поминальная молитва" режиссера Александра Лазарева на сцене театра "Ленком". Пьеса Григория Горина написана по повести Шолом-Алейхема "Тевье-молочник" (перевод Михаила Шамбадала) Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Алексей Поляков в роли студента Перчика (справа) в спектакле "Поминальная молитва" режиссера Александра Лазарева на сцене театра "Ленком". Пьеса Григория Горина написана по повести Шолом-Алейхема "Тевье-молочник" (перевод Михаила Шамбадала) Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

"Поминальная молитва" в "Ленкоме"

В театре "Ленком Марка Захарова" 17, 18, 20 и 26 марта сыграют премьеру - обновленную версию легендарного спектакля "Поминальная молитва" по пьесе Григория Горина.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Пять спектаклей столичных театров стали лауреатами премии "Гвоздь сезона"

"Поминальную молитву" с Евгением Леоновым в главной роли Марк Захаров поставил в 1989 году. Тогда зрители впервые познакомились с пьесой Григория Горина, основанной на повести Шолом-Алейхема "Тевье-молочник". Эта постановка стала одной из самых популярных работ режиссера. За девять лет театр дал 391 представление.

После смерти художественного руководителя "Ленкома" в театре приняли решение вернуть на сцену "Поминальную молитву". За дело взялся Александр Лазарев, который восстановил текст, мизансцены и даже хореографию, но при этом поставил свою версию. На сайте театра так и написано: постановка - Марка Захаров, новая версия театра, режиссер - Александр Лазарев. Роль Тевье репетируют Андрей Леонов и Сергей Степанченко. Жену Тевье Голду сыграют Олеся Железняк и Анна Большова.

"Снегурочка" и "Отелло" в Театре на Таганке

Московский Театр на Таганке обратился к проверенной классике - "Снегурочке" Александра Островского и "Отелло" Уильяма Шекспира, предложив зрителям новое прочтение.

"Снегурочка" в постановке режиссера Дениса Азарова - это переосмысление образов славянской мифологии. "Концепция закономерности и противоречия миропорядка, выраженная Островским благодаря художественным метафорам, в постановке Азарова раскрывается через новую трактовку образов главных героев, визуальную и музыкальную инсценировку", - рассказывают в пресс-службе театре.

Герои спектакля жаждут любви, но насколько честны их намерения? В царстве Берендея "любовь" оказывается разменной монетой, а страсть руководит разумом. И Снегурочке предстоит разобраться с собственными чувствами и страхами, отличить истинное от ложного и принять решение, которое станет для нее роковым.

"Есть мир Зимы, Мороза и Снегурочки, а есть мир Весны, Ярило и Берендея. Они диаметрально противоположны, и между ними конфликт. В нашем спектакле мы хотим показать идею того, что одно общество пожирает другое общество. Одна любовь поглощает другую любовь. Один взгляд на жизнь победит другой взгляд на жизнь. Это несправедливая, но бескомпромиссная ситуация", - объясняет режиссер Денис Азаров.

Новая версия "Отелло" приглашает поразмышлять о том, насколько сегодня уместны экзальтированные эмоции. Смогут ли главные герои, выбравшие друг друга вопреки общественному одобрению, противостоять пустоте и равнодушию современного мира? Способны ли животные инстинкты заменить глубокое чувство? Да и возможна ли вообще идеальная любовь?

Фото: Елена Кондратова / Пресс-служба Театра Маяковского
"Как важно быть серьезным" показали в Театре имени Маяковского

Режиссер Андрей Гончаров смело интерпретирует классику. Так, на роль Яго он пригласил женщину, и полностью отказался от темы расового конфликта. "Мне вспоминаются слова Джордано Бруно: "… Я влюблен в одну, и благодаря ей я свободен в подчинении, доволен в муках, богат в нужде и жив во смерти; благодаря ей я не завидую тем, которые являются рабами в свободе, мучаются в наслаждениях, бедны в богатствах и мертвы в жизни; и нет великодушия, которое их освободило бы, долготерпения, которое их возвысило бы, сияния, которое их осветило бы, знания, которое их оживило бы…". Думаю, именно об этом новый спектакль "Отелло" в Театре на Таганке, - цитируют Гончарова в театре.

"Летние осы кусают нас даже в ноябре" в Электротеатре Станиславский

Электротеатр Станиславский 20 марта открывает Камерную сцену постановкой молодой актрисы и начинающего режиссера Варвары Обидор по пьесе Ивана Вырыпаева.

Главные герои - Марк, Елена и Йозеф - ведут разговор о главном, но главного избегают. Более того свою игривую, элегантную и при этом опасную беседу об отношениях и собственном одиночестве они ведут от лица неких Дональда, Сары и Роберта. "Одни герои примеряют личины других, чтобы добраться до существа самих себя, до сути своих переживаний и истины вещей", - уточняют в театре. Так постепенно они приближаются к катарсису. Им становится финальная щекотка, и понимание того, что причина всех недопониманий - это проклятый дождь, третий день льющий за окном.

По словам Варвары Обидор, ее главная цель - сформулировать вопросы, которые волнуют ее сегодня. Она не пытается найти на них ответы, а лишь добивается, чтобы они прозвучали и заставили начать размышлять.

В регионах Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Гид-парк

Главное сегодня

Норвежский политик заявил о законности воссоединения Крыма с Россией
Кабмин направил 2,7 млрд на бесплатные лекарства от COVID-19
В России обнаружен южноафриканский штамм коронавируса
Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с фильма "Ржев. 500 дней в огне"
Apple согласилась предустанавливать российский софт на свои гаджеты
Алексей Герман: Легко ли быть сегодня патриотом
Павел Прилучный - о смысле жизни и новых ролях