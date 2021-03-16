В Белгороде сотрудников ГИБДД заподозрили в выдаче прав за взятки

В Белгороде завели уголовное дело в отношении организованной преступной группы, в состав которой входили офицеры межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела УГИБДД по Белгородской области и жители региона.

Как сообщили в областном СУ СКР, все они теперь подозреваются в "получении взятки организованной группой в особо крупном размере".

По версии следствия, взяточничеством они занимались систематически, получая деньги за регистрацию транспортных средств, экзамены на право управления транспортом, а также за выдачу водительских удостоверений.

В экзаменационные листы подозреваемые вносили заведомо ложные сведения: экзамен мог не проводиться вовсе, или его могли сдавать те, кто ранее был лишен водительских прав.

Как отметили в СУ СКР по Белгородской области, плату за свои "услуги" подозреваемые требовали по установленной ими самими ставке, а роли в преступной группе были заранее распределены.

Всего за все время взяточничества в МРЭО ГИБДД подозреваемые получили свыше миллиона рублей. Теперь у них дома и по месту работы проводятся обыски, а следователи допрашивают фигурантов и свидетелей по уголовному делу.