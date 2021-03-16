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16.03.2021 08:50
Рубрика: Общество

В Москве помочь бездомным людям теперь можно по номеру 112

Текст: Любовь Проценко

В Москве соцслужбы расширили возможности для оказания поддержки бездомным людям. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Она рассказала:

"Соцслужбы Москвы расширили возможности для оказания поддержки бездомным людям. Теперь они сами или любой человек, который хочет им помочь, могут позвонить по всем известному номеру 112, а не только по основному номеру "Социального патруля", который не так легко запомнить. Звонки будут переадресованы в Центр социальной адаптации им. Е.П. Глинки. Подключение ресурсов соцслужбы к единому номеру позволит вовремя прийти на помощь человеку, который попал в беду. Принцип "одного окна" сделает поддержку бездомным людям более доступной".

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Если заявитель по номеру 112 сообщит о бездомном человеке, оператор службы передаст информацию в Центр социальной адаптации им. Е.П. Глинки, специалист диспетчерской службы Центра предложит абоненту помощь в ночлеге. Если человек соглашается, но бездомный не может добраться самостоятельно, то за ним оперативно приедет мобильная бригада "Социального патруля" и отвезет в Центр.

Мобильные бригады выезжают на вызовы в круглосуточном режиме. В составе каждой бригады - социальные работники, которые имеют большой опыт работы с бездомными людьми.

В учреждении готовы предложить и другие виды поддержки. В зависимости от ситуации Центр социальной адаптации им. Е.П. Глинки может, кроме ночлега, предоставить помощь в питании, оказании первой доврачебной помощи, выдачи одежды и т.д.

Кроме вызовов по единому номеру 112, звонки также продолжат принимать по прямым номерам службы "Социальный патруль": 8 (499) 357-01-80 и 8 (495) 720-15-08.

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