В Подмосковье домработница украла более миллиона рублей

Пропажу денег обнаружила 44-летняя москвичка. Она владеет домом в подмосковной деревне Хрипань. Там и произошла кража.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что подозрение пало на домработницу - 24-летнюю уроженку одной из республик Средней Азии. Ее и задержали оперативники уголовного розыска.

Выяснилось, что эта женщина работала у заявительницы домработницей с декабря прошлого года. Деньги она воровала из комода, находившегося в одной из комнат. На часть похищенных средств она приобрела ювелирные изделия и вместе с оставшимися деньгами отправила на родину. Ущерб составил свыше миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ "Кража". Фигурантка взята под стражу.