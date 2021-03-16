В подмосковных Химках угнали пять иномарок

Сразу пять иномарок угнали в Подмосковье. Одного из угонщиков задержали с поличным за рулем похищенного автомобиля - сотрудники УМВД России по городскому округу Химки увидели ночью проезжавшую машину с разбитым боковым стеклом. Был немедленно введен план "Перехват".

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что злоумышленник пытался скрыться и даже умышленно таранил патрульный автомобиль, который в результате получил механические повреждения. Угонщик на неоднократные требования полицейских остановиться не реагировал. Полицейским пришлось несколько раз стрелять из табельного оружия по колесам и в итоге задержали нарушителя. К счастью, никто не пострадал.

Угонщика доставили в отдел полиции, у него обнаружили приспособление, позволяющее быстро разбить автомобильное стекло. В тот же день задержали и его подельника недалеко от места кражи. Оба оказались ранее судимыми.

У второго фигуранта обнаружили замаскированное под мобильный телефон специальное оборудование для вскрытия замка и запуска двигателя автомобиля.

Следователи считают, что эти двое причастны к совершению как минимум пяти хищений иномарок. Общая сумма причиненного ущерба составила более восьми миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 158 УК РФ. Задержанные взяты под стражу.