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16.03.2021 11:07
Рубрика: Происшествия

В подмосковных Химках угнали пять иномарок

Текст: Михаил Фалалеев
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Сразу пять иномарок угнали в Подмосковье. Одного из угонщиков задержали с поличным за рулем похищенного автомобиля - сотрудники УМВД России по городскому округу Химки увидели ночью проезжавшую машину с разбитым боковым стеклом. Был немедленно введен план "Перехват".

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что злоумышленник пытался скрыться и даже умышленно таранил патрульный автомобиль, который в результате получил механические повреждения. Угонщик на неоднократные требования полицейских остановиться не реагировал. Полицейским пришлось несколько раз стрелять из табельного оружия по колесам и в итоге задержали нарушителя. К счастью, никто не пострадал.

Угонщика доставили в отдел полиции, у него обнаружили приспособление, позволяющее быстро разбить автомобильное стекло. В тот же день задержали и его подельника недалеко от места кражи. Оба оказались ранее судимыми.

У второго фигуранта обнаружили замаскированное под мобильный телефон специальное оборудование для вскрытия замка и запуска двигателя автомобиля.

Следователи считают, что эти двое причастны к совершению как минимум пяти хищений иномарок. Общая сумма причиненного ущерба составила более восьми миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 158 УК РФ. Задержанные взяты под стражу.

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