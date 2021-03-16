Завершился хоккейный турнир на призы Нововоронежской АЭС

В Нововоронеже состоялось торжественное закрытие турнира по хоккею с шайбой на призы Нововоронежской АЭС. Соревнования проходили на Ледовой арене "Остальная", построенной в рамках Соглашения между правительством Воронежской области и Госкорпорацией "Росатом".

Турнир стартовал 17 ноября, а завершился 15 марта. Закрытие приурочили к трехлетию ледовой арены. В соревнованиях участвовали любительские команды. По уровню мастерства их разбили на две группы - А и Б.

В рамках турнира на лед выходили хоккеисты из Нововоронежа, Воронежа, Лисок, Бутурлиновки, Елань-Колена и Россоши. В условиях пандемии коронавирусной инфекции матчи проходили без зрителей, а прямые трансляции встреч шли на YouTube-канале ледовой арены.

На церемонии награждения спортсменов присутствовали руководители Нововоронежской АЭС и представители администрации города атомщиков.

"Мы гордимся, что даже в непростых условиях пандемии удалось провести уже ставший традиционным хоккейный турнир. Уверен, хоккей в Нововоронеже будет активно развиваться, и мы увидим еще много зрелищных матчей", - сказал директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

В группе А золотые медали завоевала команда "Уран", на счету которой 8 побед из 12 сыгранных матчей. В группе Б - команда "СДО" ("Союз дорожных организаций Воронежской области"): у нее 9 побед из 16 матчей.

Полный список победителей и призеров, а также турнирные таблицы можно найти на сайте Нововоронежской федерации по хоккею http://nvrn-hokkey.ru.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru