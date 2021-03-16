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16.03.2021 23:03
Рубрика: Происшествия

Глава СК взял на контроль расследование о сносе военного мемориала в Якутии

Текст: Юрий Гаврилов

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования уголовного дела, возбужденного ранее по факту некачественного демонтажа военного мемориала в Якутии. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко,

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Накануне в средствах массовой информации появилось обращение депутата Госдумы с просьбой провести проверку бездействия правоохранительных органов, в связи со сносом мемориала "Они сражались за Родину" в селе Витим Ленского района Республики Саха (Якутия).

"По данному факту в региональном следственном управлении СК России ранее расследовалось уголовное дело, однако после установления всех обстоятельств произошедшего, а также принятия мер по восстановлению первоначального состояния мемориала - в адрес администрации поселка внесено представление, - оно было прекращено", - объяснила Светлана Петренко.

В информационном сообщении, размещенном на сайте ведомства, она отметила, что председатель Следственного комитета РФ поручил руководству регионального подразделения СК России представить полную информацию о ходе расследования указанного уголовного дела, выявленных причинах произошедшего, оснований для прекращения расследования и мерах реагирования, предпринятых для восстановления мемориала.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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