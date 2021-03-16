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16.03.2021 19:19
Рубрика: Власть

Трутнев: Комсомольск-на-Амуре должен стать комфортным для жизни городом

Текст: Ольга Игнатова
Как выполняется долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре, проинспектировал в рамках рабочей поездки в Хабаровский край заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Фото: Марина Лысцева/ТАСС Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Он напомнил, что главная задача плана, который должен быть реализован до 2025 года, - улучшить условия проживания жителей Комсомольска-на-Амуре. "Качество жизни людей должно отвечать качеству их работы. Качество работы людей, проживающих в Комсомольске-на-Амуре, весьма высокое. Они строят не просто самолеты, а одни из лучших в мире истребителей. А вот с качеством жизни значительные проблемы. Мы хотим, чтобы город стал красивым, и для этого необходимо привести в порядок больницы, школы, детские сады, дороги", - отметил Юрий Трутнев.

Фото: Алексей Павлишак/РИА Новости
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Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре включает 34 мероприятия и 30 объектов строительства. Для его реализации выделяется 41 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета - 27,2 млрд рублей.

Сегодня уже проведены реконструкция драматического театра, инженерной школы и электроподстанций, построены 4,5 км распределительного газопровода, станция скорой медицинской помощи, создана инфраструктура под жилищное строительство в микрорайоне "Парус", приведена в нормативное состояние автодорога "Лидога-Ванино".

Вместе с тем с нарушением сроков ведется строительство 15 объектов. В установленный срок не завершены работы по модернизации инфраструктуры водоснабжения. Перенесены сроки завершения реконструкции набережной реки Амур. Не начато в установленный срок строительство 8 объектов.

"План принят до 2025 года. Время для работы еще есть. Но срыв сроков начала строительства объектов, срыв графика строительства ставит под угрозу выполнение плана целиком. Совещание проводится по прямому поручению главы правительства Михаила Мишустина. Принцип простой: если правительство принимает какое-то решение, то люди, которые работают в структуре органов власти, должны его выполнять, или не должны работать в этой структуре. Значительное количество срывов сроков относятся к ведению администрации Хабаровского края. Это не вопрос к Михаилу Дегтяреву. Все эти срывы были сделаны еще до того, как он приступил к работе. Нам сейчас надо разобраться, что делаем дальше. Ещё раз повторю: план должен быть выполнен, до 2025 года в любом случае все работы должны быть завершены", - подчеркнул Юрий Трутнев.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Из 34 мероприятий, направленных на создание комфортной городской среды, развитие авиационной, судостроительной промышленности и металлургического производства, развитие инфраструктуры ТОР "Комсомольск", выполнено 23, в стадии реализации - 11. Нерешенным остается вопрос реализации программы локализации в ТОР "Комсомольск" производства по выпуску продукции в интересах военного и гражданского авиа- и судостроения.

Обсуждался вопрос эффективного использования средств из федерального бюджета, предоставляемых Минвостокразвития России по линии "Единой субсидии". Как сообщил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков, на реализацию пяти мероприятий край получит 5,8 млрд рублей. На средства "Единой субсидии" уже построена станция скорой медицинской помощи.

По итогам совещания Хабаровскому краю поручено предпринять необходимые меры по оперативному проведению корректировки проекта строительства межрайонного онкологического диспансера, уточнению стоимости строительства объекта; принять необходимые меры по завершению строительства двух объектов регионального центра развития спорта, трёх объектов дорожной инфраструктуры.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Вице-премьер поддержал предложение врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева дополнительно включить в долгосрочный план мероприятия по развитию комфортной городской среды и благоустройству городских территорий. "В рамках плана уже благоустроено 50 дворов в Комсомольске-на-Амуре. Эта мера востребована. В ближайшие три года нужны средства на ежегодное благоустройство 70 дворовых территорий города, ремонт капитальный ремонт крыш общеобразовательных и дошкольных учреждений, фасадов многоквартирных домов, благоустройство двух парков. Выполнение плана долгосрочного развития Комсомольска-на-Амуре для нас является ключевым приоритетом, и делом чести его завершение вовремя и в срок, а лучше досрочно. По всем объектам, где ответственным стоит правительство Хабаровского края мы после ревизии и после, к сожалению, расторжения заключённых прежним руководством контрактов берём на себя обязательство начать работы в 2022 году. В 2021 году мы проведём все конкурсные процедуры, чтобы сразу после нового года приступить к работам", - пояснил глав региона.

Подводя итоги совещания, Юрий Трутнев, еще раз напомнил о необходимости завершения мероприятий долгосрочного плана в срок. "До 2025 года мы, конечно, точно тянуть не будем. Основная часть мероприятий должна быть завершена в 2022-2023 годах", - подытожил он.

В регионах Власть Работа власти Регионы Правительство Вице-премьеры Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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