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16.03.2021 14:42
Рубрика: Экономика

В международном аэропорту Хабаровск завершили первый этап реконструкции

Текст: Евгений Гайва

В международном аэропорту Хабаровска завершили первый этап реконструкции аэродромного комплекса, сообщили в пресс-службе аппарата полномочного представителя президента России в ДФО.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
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В эксплуатацию введены первая искусственная взлетно-посадочная полоса (ИВПП-1), модернизированы рулежные дорожки, часть перрона и площадка для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью. Кроме того, инфраструктуру аэродромного комплекса дополнили две новые аварийно-спасательные станции - основная и стартовая, новые объекты радиотехнического и метеорологического обеспечения полетов, очистные сооружения.

С завершением первого этапа реконструкции аэродромного комплекса ознакомился заместитель председателя правительства России - полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев и врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, уточнили в пресс-службе.

"Построили новую полосу, построили новый терминал. Полоса хорошая, современная, в правильном исполнении. Сейчас надо привести в порядок старую полосу, чтобы она выступала как резервная, надо сделать рулежные дорожки, перрон, и потом в рамках развития мы говорим о новом международном терминале. В этом случае будет здесь сформирован мощный транспортный узел", - отметил Юрий Трутнев, чьи слова приводит пресс-служба. Он добавил, что также продолжает строиться автодорога "Обход Хабаровска".

Длина реконструированной ИВПП-1 составляет 3500 метров, ширина - 60 метров. Полоса позволяет выполнять взлет и посадку всех типов и модификаций воздушных судов российского и иностранного производства, включая Ан-124 и Airbus А380, а также перспективных типов ВС. Взлетно-посадочные операции с обоих магнитных курсов посадки на ВПП-1 обеспечиваются в автоматическом режиме по системе CAT-II. Реконструкция аэропортового комплекса позволит увеличить пропускную способность аэропорта, улучшить качества обслуживания воздушных судов и обеспечить соответствия требованиям их эксплуатации. Проект реализован в рамках ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010 - 2021 годы)". За счет федерального бюджета профинансировано 10 млрд рублей.

Первый взлет с новой ИВПП-1 аэропорта выполнил широкофюзеляжный лайнер Airbus A330, следующий по маршруту Хабаровск - Москва.

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