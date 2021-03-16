Видео: Со дна Авачинской бухты начали поднимать затонувшие суда

Дно Авачинской бухты на Камчатке начали очищать от затонувших кораблей. Провести "генеральную уборку" поручил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, когда летом 2020 года был с официальным визитом на Дальнем Востоке.

Первым начали поднимать рефрижераторное судно "Ронд". Шхуна затонула у берегов Петропавловска-Камчатского в 2018 году. Для работ будут использованы больше 20 понтонов.

Как сообщают "Вести", до конца года будут "спасены" еще три корабля: два в бухте Сероглазка и один в Чавычной.

По приблизительным подсчетам, у берегов Камчатки находится более 80 затонувших судов.