Мурашко рассказал о развитии онкологической помощи в России

В 2021 году в России откроют шесть новых онкологических центров - в Республике Мордовия, Волгоградской, Костромской, Липецкой, Магаданской и Томской областях, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая в Госдуме во вторник, 16 марта.

Он также подчеркнул, что финансирование онкологической помощи на этот году уже в полном объеме доведено до регионов. Формировалось оно с учетом требований клинических рекомендаций по лечению онкологических пациентов и составило 283 млрд рублей, что на 4,5% больше, чем в 2020 году. Благодаря этому химиотерапия, например, станет доступной большему числу больных.

Министр напомнил, что в прошлом году для лечения онкологии разработаны 84 клинические рекомендации, а также создана информационная вертикально-интегрированная система, которая позволит контролировать лечение каждого пациента с таким заболеванием. В федеральные и региональные онкологические центры было поставлено новое оборудование, включая аппараты для компьютерной томографии, линейные ускорители, аппараты МРТ. Создана сеть онкологических референс-центров для повышения контроля качества проведения диагностических исследований, открыто 39 новых онкологических амбулаторий.

По словам министра, финансирование, выделенное на онкологическую помощь в 2021 году, освоено на 96,6%.