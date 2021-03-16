Оренбуржье вошло в топ-10 рейтинга инвестиционной активности

Новости

Официально: новый Капитан Америка станет гомосексуалистом 16:08
В молодежном "Динамо" рассказали о главной мечте Тимура Файзутдинова 16:04
В России вышел документальный фильм о борьбе с деменцией 16:04
В Белгороде сотрудников ГИБДД заподозрили в выдаче прав за взятки 16:02
Гинцбург рассказал, можно ли пить алкоголь после вакцинации от COVID-19 15:55
Первые эпизоды "Властелина колец" переснимут, премьера откладывается 15:39
Сенатор Инна Святенко: В Москве снижаются показатели безработицы 15:31
Собянин: В 2021 году планируем завершить реставрацию 100 памятников 15:24
Красовский призвал Роскомнадзор обратить внимание на политику YouTube 15:10
Гинцбург рассказал о планах испытаний "Спутника V" среди пациентов с ВИЧ 15:05
В Совфеде оценили слова норвежского политика о Крыме 14:58
"ЭпиВакКорону" проверят на эффективность против штамма COVID-19 из ЮАР 14:50
Кузнецова проработает возможности возобновления работы палаточных лагерей 14:46
В международном аэропорту Хабаровск завершили первый этап реконструкции 14:42
Главу Астраханской таможни обвинили в ущербе на 83 млн рублей 14:40
СК начал проверку по факту гибели 19-летнего хоккеиста после травмы 14:35
Анна Кузнецова: В РФ нужна программа создания круглогодичных детских лагерей 14:34
Песков заявил о недопустимости в РФ референдумов о самоопределении регионов 14:26
В НАТО назвали главные угрозы Западу 14:19
Названы регионы с самым дешевым жильем 13:48
В Челябинске сделали женскую сумочку и "антиковидную" маску из бетона 13:36
В Госдуме не верят в изменение позиции Запада к воссоединению Крыма и РФ 13:34
Володин поддержал идею наградить госпремией разработчиков вакцины от COVID 13:32
Фридайвер установил на Байкале рекорд Гиннесса по глубине погружения 13:25
Синоптики назвали сроки начала весны в Москве 13:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Семь лет назад крымчане высказались за воссоединение с Россией
Семь лет назад крымчане высказались за воссоединение с Россией
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
16.03.2021 15:59

Оренбуржье вошло в топ-10 рейтинга инвестиционной активности

Текст: Алина Романова (Оренбург)
Оренбургская область вновь укрепила свои позиции в рейтингах инвестиционной активности: регион занял восьмое место в числе российских субъектов - лидеров по этому показателю.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер (справа) поставил перед главами муниципалитетов задачу по созданию максимально комфортной среды для инвесторов. Фото: Сергей Медведев Губернатор Оренбургской области Денис Паслер (справа) поставил перед главами муниципалитетов задачу по созданию максимально комфортной среды для инвесторов. Фото: Сергей Медведев
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер (справа) поставил перед главами муниципалитетов задачу по созданию максимально комфортной среды для инвесторов. Фото: Сергей Медведев

Об этом говорят итоги исследования инвестиционной активности регионов РФ за февраль текущего года. В основу рейтинга, составленного журналом "Инвест-Форсайт", положены сообщения о запускаемых и реализуемых в субъектах страны инвестиционных проектах. Эти сведения попадают в ежедневный дайджест региональных инвестиционных новостей "Инвест-Регион".

Все сообщения оценивались по 10-балльной шкале. Максимальное количество баллов получала информация о вводе в эксплуатацию проекта. Кроме того, новость получала надбавку за масштаб реализованного проекта. Сообщение, попавшее в рубрику "Лучшая инвестновость дня", дополнительно получало 5 баллов.

Фото: Сергей Медведев
В Оренбуржье инвестклимат в муниципалитетах оценят по 23 показателям

Как свидетельствуют итоги рейтинга, Оренбуржье, занявшее 8 место, поднялось вверх сразу на 15 пунктов: в январе область находилась на 22-23 позициях. Из регионов Приволжья в десятку лидеров попали также Республика Татарстан (6 место) и Ульяновская область (9 место).

Напомним, что в Оренбургской области поставлена амбициозная задача - войти в топ-20 лучших субъектов страны по уровню развития инвестиционного климата. Для достижения этой цели в декабре 2019-го была разработана специальная дорожная карта. В документ, принятый с учетом предложений, поступивших от предпринимателей и деловых объединений, вошли 152 мероприятия. Особое внимание уделялось таким направлениям, как взаимодействие с бизнес-сообществом, работа по контрольно-ревизионной деятельности, цифровизация и принятие новых нормативных актов.

Наглядным результатом эффективности работы в рамках новой дорожной карты служит стабильно растущая, по оценкам экспертов, инвестиционная привлекательность региона. Так, по итогам 2020 года в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата область совершила заметный рывок вперед - с 44-го на 32-е место.

В регионах Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье: энергия роста

Главное сегодня

В Кремле назвали единственный способ остановить пандемию
В Совфеде оценили слова норвежского политика о Крыме
Песков заявил о недопустимости в РФ референдумов о самоопределении регионов
Принят закон о штрафах за гаджеты без российских программ
Гинцбург: Летальных исходов среди привившихся "Спутником V" не зафиксировано