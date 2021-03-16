Оренбуржье вошло в топ-10 рейтинга инвестиционной активности

Оренбургская область вновь укрепила свои позиции в рейтингах инвестиционной активности: регион занял восьмое место в числе российских субъектов - лидеров по этому показателю.

Об этом говорят итоги исследования инвестиционной активности регионов РФ за февраль текущего года. В основу рейтинга, составленного журналом "Инвест-Форсайт", положены сообщения о запускаемых и реализуемых в субъектах страны инвестиционных проектах. Эти сведения попадают в ежедневный дайджест региональных инвестиционных новостей "Инвест-Регион".

Все сообщения оценивались по 10-балльной шкале. Максимальное количество баллов получала информация о вводе в эксплуатацию проекта. Кроме того, новость получала надбавку за масштаб реализованного проекта. Сообщение, попавшее в рубрику "Лучшая инвестновость дня", дополнительно получало 5 баллов.

Как свидетельствуют итоги рейтинга, Оренбуржье, занявшее 8 место, поднялось вверх сразу на 15 пунктов: в январе область находилась на 22-23 позициях. Из регионов Приволжья в десятку лидеров попали также Республика Татарстан (6 место) и Ульяновская область (9 место).

Напомним, что в Оренбургской области поставлена амбициозная задача - войти в топ-20 лучших субъектов страны по уровню развития инвестиционного климата. Для достижения этой цели в декабре 2019-го была разработана специальная дорожная карта. В документ, принятый с учетом предложений, поступивших от предпринимателей и деловых объединений, вошли 152 мероприятия. Особое внимание уделялось таким направлениям, как взаимодействие с бизнес-сообществом, работа по контрольно-ревизионной деятельности, цифровизация и принятие новых нормативных актов.

Наглядным результатом эффективности работы в рамках новой дорожной карты служит стабильно растущая, по оценкам экспертов, инвестиционная привлекательность региона. Так, по итогам 2020 года в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата область совершила заметный рывок вперед - с 44-го на 32-е место.