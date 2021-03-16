Промышленники из Горнозаводска заменят природный газ на древесные отходы

Этот и другие проекты предприятий Прикамья, а также новые технологии в индустрии будут представлены на VI Пермском инженерно-промышленном форуме 15-16 апреля 2021 года.

ООО "Горнозаводскцемент" совместно с бельгийской компанией "ALTERLINE", занимающейся внедрением альтернативного топлива на цементных заводах, начинает реализацию проекта "Эко-топливо". Цель проекта - частичное замещение природного газа топливом, подготовленным из древесных отходов.

Начальник управления по охране окружающей среды министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Лев Третьяков считает, что проект предприятия из Горнозаводска поможет снизить объем вреда окружающей среде.

- Пермский край является лесным регионом с большими запасами лесного ресурса. Значительный объем рубки и переработки леса создает большое количество отходов опила, коры, щепы. На территории края имеются объекты с накопленными объемами отходов деревообработки, превышающими несколько миллионов тонн. Разложение древесных отходов приводит к загрязнению почвы, воды воздуха. Проекты бизнеса, способствующие снижению количества образующихся отходов древесины, их изъятию с мест накопления, переработки с использование современных технологий будут способствовать целям устойчивого развития региона, снижению нагрузки на окружающую среду, - рассказал Лев Третьяков.

Проект "Горнозаводскцемента" предполагает применение (утилизацию) древесных отходов при производстве цемента без ущерба окружающей среде и качеству клинкера, что, в свою очередь, позволит снизить потребление исчерпаемого ресурса - природного газа. Прогнозируемый процент замещения природного газа - до 30 процентов. Снижение его потребления составит около 40 миллионов кубометров в год. Основным сырьем для подготовки альтернативного топлива будут материалы, полученные в процессе деревообработки.

- Самым важным в деле подготовки альтернативного топлива является его сушка. Нужно снизить влажность до минимального уровня. На начальном этапе сырье имеет влажность 35-50 процентов. Мы хотим добиться 10-15 процентов влажности. Технология сушки у нас классическая, с использованием сушильного барабана. Горбыль измельчается, и так называемая микрощепа с крупностью не менее пяти миллиметров и будет являться готовым топливом, которое мы будем сжигать в печи. Весь процесс подготовки, хранения и дозирования "зеленого" топлива планируется автоматизировать, и он будет соответствовать экологическим нормам и правилам безопасности. На участке подготовки топлива дополнительно появится 15 рабочих мест, - рассказывает руководитель проекта по альтернативному топливу Айрат Фархшатов.

Первый заместитель главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского края Жанна Егоркина отметила практическую пользу проекта "Горнозаводскцемента" для территории.

- В округе большое количество несанкционированных свалок отходов древесины. У предпринимателей возникают проблемы с утилизацией отходов от лесопереработки. Думаю, лесозаготовители положительно оценят эту новость. Мы целиком и полностью поддерживаем проект, так как это не только новые рабочие места, но и большой плюс для сохранения окружающей среды, - говорит она.

Об инновациях на производстве и в работе с экологией представители предприятий расскажут на предстоящем Пермском инженерно-промышленном форуме. Это традиционное мероприятие Прикамья, которое объединяет промышленников, научное сообщество, высокотехнологичный бизнес и органы власти для презентации и обсуждения новейших наработок, главных проектов и лучших достижений в индустриальной сфере. Форум является ведущей дискуссионной и креативной площадкой для экспертов и практиков индустриального развития, федеральных и региональных органов власти, представителей общественности и молодежи.

Форум проводится при поддержке и участии Министерства промышленности и торговли РФ и Министерства экономического развития РФ, Фонда развития промышленности, крупнейших промышленных холдингов и государственных корпораций. Программа предстоящего форума, который состоится 15-16 апреля 2021 года в Перми, сформирована исходя из актуальной повестки и проблематики современного развития индустриального сектора экономики страны.

В рамках экспозиционной программы будет впервые представлен ряд уникальных решений и разработок по направлениям промышленной кооперации, цифровизации, углубленной разработки новых высокотехнологичных продуктов, наращивания кадрового потенциала и диверсификации экономики.