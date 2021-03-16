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Рубрика: Происшествия

УМВД Оренбуржья прокомментировало видеосюжет об избитой сожителем женщине

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

УМВД Оренбуржья прокомментировало опубликованный в сети Интернет видеосюжет о жительнице Бугуруслана, ставшей жертвой домашнего насилия. В ролике, появившемся на Youtube-канале "Заброшенная Россия", 23-летняя мать двоих детей жаловалась на систематические побои со стороны сожителя и бездействие сотрудников полиции.

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Молодая женщина рассказала, что 34-летний сожитель превратил жизнь семьи в ад. Мужчина злоупотребляет алкоголем и наркотиками, жестоко избивает ее и детей, а два года назад довел до реанимации. По словам пострадавшей, она много раз пыталась уйти от домашнего дебошира к матери, однако тот возвращал ее обратно, угрожая вырезать всю семью и поджечь дом. В полиции же уголовное дело на хулигана не заводят, уверяя, что по закону ему грозит лишь штраф в 5000 рублей.

Видеоролик вызвал широкий общественный резонанс. Ситуацию прокомментировали в региональном УМВД: там пояснили, что сотрудники полиции в этом доме - частые гости. В семье, где воспитываются двое детей - 6 и полутора лет - постоянно происходят скандалы. Так, в феврале женщина сообщила в полицию об очередном конфликте с рукоприкладством. Полицейские дважды выезжали по указанному адресу, собрали материал проверки, а заявительнице выдали направление на судмедэкспертизу для определения тяжести причиненных ей телесных повреждений. Однако на освидетельствование пострадавшая не явилась.

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- Несмотря на неоднократные просьбы сотрудников полиции пройти судебно-медицинского освидетельствование был получен отказ. В связи с чем отсутствовало основание для возбуждения уголовного дела. Сотрудники полиции привлекли мужчину по статье 6.1.1. КоАП РФ "Побои", - уточнили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Очередной сигнал о домашнем насилии поступил 13 марта. История повторилась: молодая женщина вновь была направлена на экспертизу, но не явилась на нее. В итоге пострадавшая была доставлена на освидетельствование участковым. По итогам будет принято процессуальное решение. Сожитель задержан за употребление наркотиков.

Собран материал проверки. По итогам судебно-медицинского освидетельствования будет принято процессуальное решение.

Проверку по данному факту начала и прокуратура области.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область

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