В Оренбуржье создадут Институт развития экономики и новых компетенций

Для того чтобы повысить качество образования и конкурентоспособность выпускников главного вуза Оренбуржья, готовить молодых специалистов здесь планируют при тесном взаимодействии науки и бизнеса. В регионе будет создан Институт развития экономики и новых компетенций.

Соответствующее соглашение подписали врио ректора Оренбургского госуниверситета (ОГУ) Сергей Мирошников и генеральный директор Корпорации развития Оренбургской области (КРОО) Игнат Петухов.

Главная цель проекта - сделать вуз и предприятия еще ближе. Новая структура поможет не только обеспечить экономику региона востребованными кадрами, которые будут соответствовать современным требованиям, но и сократить отток из области талантливых юношей и девушек.

- Наша общая задача - сделать так, чтобы инициативной молодежи на родине не было скучно, чтобы студентам было интересно учиться, чтобы, сдавая ЕГЭ, выпускник уже четко понимал, куда сможет устроиться через 4-6 лет и на какой уровень заработной платы сможет претендовать, - прокомментировал суть проекта Игнат Петухов. - Мы хотим создать базовые кафедры на каждом направлении подготовки специалистов. Поэтому нам нужны партнеры - сильнейшие работодатели не только нашего региона, но и всей страны, которые способны четко сформулировать те задачи, которые должны решать образовательные программы.

Как подчеркнул руководитель Корпорации, главный вуз Оренбуржья станет точкой притяжения лучших преподавателей и студентов. Уже ведутся переговоры о создании на базе ОГУ двух профильных кафедр совместно с Ростелекомом и Сбербанком.

- Любая компания, которая хочет развиваться, всегда трансформируется. Иногда возникают ситуации, когда из-за изменений нашим работникам (как текущим, так и будущим) не хватает каких-то компетенций. Институт развития экономики и новых компетенций нужен для того, чтобы готовить специалистов, на адаптацию которых уйдёт минимум времени, - пояснил суть нововведения директор Оренбургского филиала "Ростелекома" Александр Пыжов.

По словам врио ректора ОГУ Сергея Мирошникова, новый институт станет элементом внутренней инфраструктуры вуза, частью большой экосистемы для развития студентов, наделенных предпринимательским талантом. Кроме того, здесь окажут помощь в реализации студенческих проектов.

- Коллаборация с крупными предприятиями нужна для того, чтобы готовить специалистов, которые нужны сейчас организациям страны, - отметил Сергей Мирошников.

В ближайшее время на каждом факультете будут созданы Советы директоров - в них войдут руководители крупнейших организаций региона из сфер бизнеса, науки и органов власти. Вместе с преподавателями вуза они будут адаптировать образовательные программы к сегодняшним рыночным реалиям - чтобы соответствовать требованиям, которые работодатели предъявляют к выпускникам. Это позволит вузу выпускать специалистов, которые уже в первый рабочий день смогут приступить к полноценной работе, а предприятиям - познакомиться со своими будущими сотрудниками уже во время учебы.

- Мы договорились, что запустим факультативную программу продолжительностью до трех месяцев для развития у студентов дополнительных компетенций: менеджмент, эмоциональный интеллект, HR-компетенции. Также проработаем вопрос финансирования стартапов, которые будут реализовываться в университете, - рассказал управляющий Оренбургским отделением "Сбербанка" Дмитрий Гордеев. - Безусловно, мы рассматриваем каждого студента ОГУ, как потенциального сотрудника СБЕРА.

Кстати, подобный опыт успешно реализуется в соседних регионах.