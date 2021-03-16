В Самаре 11-летний школьник ударил ножом одноклассника

В Самаре в школе 11-летний мальчик ударил ножом одноклассника.

Как сообщает СУ СК по региону, конфликт между школьниками случился в одном из учебных заведений в Октябрьском районе города. Учащийся нанес удар ножом сверстнику в область лопатки. Раненый ребенок был доставлен в больницу.

Следственным органом возбуждено уголовное дело по признакам халатности со стороны руководства школы.

- В ходе расследования будет дана процессуальная оценка действиям должностных лиц учебного заведения, допустивших указанный конфликт, - заявили в пресс-службе ведомства.