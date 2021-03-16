В Татарстане полицейские заставляли мужчину готовить наркотики

Четырех сотрудников патрульно-постовой службы ОМВД Альметьевска заподозрили в принуждении гражданина к изготовлению и употреблению наркотиков. Делалось это для того, чтобы затем сфальсифицировать против него административные и уголовные дела.

Как сообщили в пресс-службе татарстанского МВД, их деятельность пресекла служба собственной безопасности ведомства.

Собранные оперативниками переданы в Следственное управление СК РФ по РТ.

Сейчас проводится служебная проверка. В случае подтверждения вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание. К строгой дисциплинарной ответственности привлекут и их руководители.