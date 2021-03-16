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16.03.2021 10:49

Доброе слово рубль бережет

Беседы с должниками повышают наполняемость бюджета
Текст: Мария Волкова (Нижни Новгород)
Российская газета - Экономика Поволжья № 54(8405)
Несмотря на коронавирус, в Нижегородской области в прошлом году выросла собираемость налогов в консолидированный бюджет региона на 2,5 миллиарда рублей по сравнению с 2019 годом.

- В отличие от ряда других регионов страны, у нас не было отрицательной динамики поступления в бюджет, хотя темпы роста и оказались далеки от ожидаемых, - отметил глава УФНС по Нижегородской области Виктор Большаков на заседании расширенной коллегии.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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В консолидированный бюджет РФ за минувший год поступило 259,7 миллиарда рублей (рост - 3,9 процента), поступления в консолидированный бюджет региона выросли на 1,5 процента. Если смотреть по структуре налогов, то наибольший рост отмечен по НДФЛ - 5,4 процента.

При этом количество проведенных выездных проверок налоговых органов год от года заметно сокращается. Если в 2016 году их было 619, то в 2019-м - 295, а в 2020-м - уже 104. В УФНС по Нижегородской области говорят, что эффективен другой подход: побуждение налогоплательщиков к самостоятельному уточнению своих обязательств по выявленным налоговым органом рискам в их деятельности. Его в УФНС намерены использовать и в будущем году, в том числе для борьбы с так называемым "бумажным НДС".

- Выявить схему и выгодоприобретателя труда не составляет. Но мы стараемся не доводить дело до суда. К 25 января плательщики сдали свои декларации по НДС - уже через несколько дней мы видим, кто из них воспользовался услугами этих "схемщиков". Далее совместно с областной прокуратурой и сотрудниками правоохранительных органов приглашаем этих налогоплательщиков на рабочую встречу, где доходчиво объясняем им последствия совершения налогового правонарушения или преступления. Наша цель - чтобы плательщики уточнили свои налоговые обязательства за те периоды, в которых налоговым органом уже установлено использование ими схем уклонения от налогообложения, и осознанно отказались от их применения в дальнейшем. Такой метод работает: по результатам проверок в прошлом году мы взыскали миллиард рублей, а после рабочих встреч плательщики добровольно заплатили 2,8 миллиарда, - пояснил Виктор Большаков.

Между тем

В Нижегородской области подвели результаты эксперимента по налогу на профессиональный доход. Зарегистрироваться в качестве самозанятых решили свыше 39 тысяч нижегородцев, из них две трети - это те, кто раньше не стоял на учете в налоговых органах. "Мы не предпринимали для этого никаких специальных усилий. Люди сами воспользовались замечательным предложением со стороны государства по налоговой ставке 4 процента вместо 13. Я думаю, эта тема и дальше будет развиваться", - пояснил "РГ" Виктор Большаков.

В регионах Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Рынок труда

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