Анна Кузнецова: В РФ нужна программа создания круглогодичных детских лагерей

Программа строительства круглогодичных детских лагерей, финансируемая из федерального бюджета, должна быть принята в России, заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова во время личного приема граждан в Иркутске.

- Мы поддерживаем тему нацпроекта или федеральной целевой программы по поддержке лагерей и со своей стороны будем всячески стараться добиваться ее, - цитирует ее слова ТАСС.

По мнению детского омбудсмена, речь должна идти о строительстве новых лагерей, поскольку инфраструктура тех, что существуют, устарела и не соответствует современным требованиям.

Она считает, что часть средств на эти цели должны выделить федеральные власти, поскольку региональные бюджеты не справятся с полной суммой строительства.

Директор дома детского творчества в Усолье-Сибирском и заместитель председателя думы города Усолье-Сибирское Федор Аникеев-Борн отметил, что эта проблема особенно актуальна для Иркутской области, поскольку все 54 стационарных лагеря в регионе построены не позднее 60-х годов прошлого века. Региональные власти за последние 8 лет направили на поддержку лагерей 207 миллионов рублей, но этого, по его словам, недостаточно для организации полноценного отдыха детей и их оздоровления.

Напомним, что Анна Кузнецова находится с рабочим визитом в Иркутской области, где она подняла вопрос о необходимости создания программы комплексной безопасности детства. Приангарье будет первым регионом в Сибирском федеральном округе и третьим в России (после Подмосковья и Ярославской области), где она будет запущена.