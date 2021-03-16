Пьяная сибирячка устроила дебош на борту самолета, летевшего в Якутию

Транспортные полицейские привлекли к административной ответственности жительницу Новосибирска, устроившую пьяный дебош в самолете.

37-летняя пассажирка воздушного судна, следующего по маршруту Новосибирск - Полярный, распивала на борту спиртное и нарушала общественный порядок. На замечания экипажа дама не реагировала.

Прибывшие к самолету полицейские составили в отношении нарушительницы несколько административных протоколов.

- Ей грозит штраф до пяти тысяч рублей, либо административный арест, сроком до пятнадцати суток, - сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО

Пассажирка отказалась от проведения медицинского освидетельствования.