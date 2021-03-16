При ремонте труб в центре Кемерова обнаружили кости мамонта

Кемеровские коммунальщики нашли останки вымершего млекопитающего при прокладке труб на Притомском проспекте.

- 14 марта работники "Кемеровского Водоканала" при проведении работ на одном из объектов на Притомском проспекте обнаружили кости задней конечности мамонта, - сообщает Кузбасский государственный краеведческий музей.

В настоящее время найденные останки изучают специалисты. В дальнейшем кости мамонта планируют выставить в экспозиции музея.