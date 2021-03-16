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При ремонте труб в центре Кемерова обнаружили кости мамонта

16.03.2021 / 08:55

Кемеровские коммунальщики нашли останки вымершего млекопитающего при прокладке труб на Притомском проспекте.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
Причиной смерти найденного на Ямале мамонта мог стать несчастный случай

- 14 марта работники "Кемеровского Водоканала" при проведении работ на одном из объектов на Притомском проспекте обнаружили кости задней конечности мамонта, - сообщает Кузбасский государственный краеведческий музей.

В настоящее время найденные останки изучают специалисты. В дальнейшем кости мамонта планируют выставить в экспозиции музея.

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Фото: пресс-служба ФГУП "ЦАГИ"
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