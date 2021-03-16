Самолет Новосибирск-Иркутск вернулся в аэропорт из-за неисправности

Пассажирский лайнер авиакомпании S7, выполнявший рейс Новосибирск-Иркутск вернулся в аэропорт вылета из-за неполадок в одном из двигателей. Как передает ТАСС, пассажиры уже отправлены в Иркутск резервным бортом.

Датчик, сигнализирующий о технической неполадке, сработал вскоре после взлета. Факт замены самолета подтвердили в иркутском аэропорту. По данным онлайн-табло, борт приземлился в аэропорту назначения в соответствии с графиком: в 08.04 по местному времени.

Западно-Сибирская прокуратура начала проверку по факту инцидента. В ведомстве намерены оценить исполнение законодательства о безопасности полетов. Известно, что на борту находилось 154 пассажира, пострадавших среди них нет.