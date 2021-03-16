Фотографы организовали проект "Память поколений" - вместо профессиональных моделей они снимают ветеранов Великой Отечественной войны. Цель проекта - показать не награды, а личность каждого героя.

Нина Ивановна заметно смущается: "Вы меня прихорашиваете, прямо как Любовь Орлову". Ветеран тыла, всю послевоенную жизнь посвятившая сельской библиотеке, помнит, как в небольшой клуб приезжала великая советская дива. Да и другие звезды первой величины в деревнях бывали регулярно. "Нынешние-то до нас никогда не доедут", - сетует героиня "гламурной" съемки, пока над ее прической колдуют молодые профессионалы.

И вот Нина Шарыбар уже в объективе Данила Головкина. В его портфолио обложки модных журналов не только с деятелями отечественного "шоубиза", но и с голливудскими звездами: Эдриан Броуди, Джерард Батлер, Наоми Кэмпбелл.

Но каждый ветеран - особая модель. Фотографу приходится терпеливо объяснять, показывать "на себе", чего он ждет от героя съемки. И все же Данил Головкин признается, что в конечном счете работать даже легче, чем с молодыми, ведь не нужно придумывать ничего лишнего.

- Это пожилые люди, и они скупы на эмоции, мимику, - говорит он. - Но им и не нужно ничего изображать. Весь их огромный, иногда страшный опыт - в глазах, в каждой морщинке. Мы хотим показать, какой отпечаток война оставила на лице: масса пережитого в каждом взгляде.

Фотопроекту исполняется пять лет, и раньше участники снимали в основном ветеранов боевых действий и Героев России. Крепких мужчин, прошедших через Афган и чеченские войны. Лишь в прошлом году, накануне 75-летия празднования Дня Победы, организаторы решили сосредоточиться на ветеранах Великой Отечественной. Тем более что и в этом году юбилей - 80-летие начала войны.

Их портреты, как и фотографии других участников проекта, ко Дню Победы появятся не только на новосибирских аллеях, но и в парках, на выставках в других городах.