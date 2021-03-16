Новости

УМВД Оренбуржья прокомментировало видеосюжет об избитой сожителем женщине 21:42
Канадский тренер омского "Авангарда" привился "Спутником V" 21:36
В Кремле ожидают, что Путин очно примет участие в ПМЭФ 21:15
Захарова: В Польше преследуют российских журналистов 20:34
"Спартак" намерен приобрести 100-килограммового нападающего сборной США 20:25
Болгария отказалась от закупки боевых машин у США и Финляндии 20:14
Экипировка умершего хоккеиста Файзутдинова соответствовала требованиям 20:06
В России учредили новую премию для журналистов 19:59
Росстат отметил ускорение спада промпроизводства в феврале 19:52
Трейлер: сериал "Нерегулярные части" с черным Ватсоном заранее продлили 19:43
Из-за AstraZeneca Меркель отложила совещание с местными властями 19:34
Сериал "Убивая Еву" закрывается 19:33
Министр обороны Японии отменил встречу с коллегой из Украины 19:29
Стало известно, сколько россияне сэкономили в пандемию 19:29
В Беларуси начнут использовать биометрические документы 19:29
В СК обсудили ход расследования резонансных дел в регионах 19:23
Польская компания подписала новый контракт на поставки нефти из России 19:22
Использование новых технологий в сфере ТЭК могут сделать обязательным 19:14
Место на парковке у дома хотят закреплять за инвалидами 19:09
На Украине провалился первый аукцион по продаже тюрьмы 19:01
У 73 строящихся жилых комплексов высок риск стать проблемными 18:39
Детский тренер приговорен к 2 годам колонии за гибель 8-летнего хоккеиста 18:36
В Петербурге задержали водителя, выстрелившего в пассажира из ракетницы 18:34
Короля Испании объявили персоной нон грата в Каталонии 18:33
В Саранске пропавшая студентка из Ульяновской области найдена мертвой 18:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
16.03.2021 21:30
Рубрика: Общество

Жизнь в морщинке глаз

Фотографы глянцевых журналов снимают ветеранов Великой Отечественной
Текст: Никита Зайков ("Российская газета", Новосибирск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 55(8406)
Фотографы организовали проект "Память поколений" - вместо профессиональных моделей они снимают ветеранов Великой Отечественной войны. Цель проекта - показать не награды, а личность каждого героя.

Нина Ивановна заметно смущается: "Вы меня прихорашиваете, прямо как Любовь Орлову". Ветеран тыла, всю послевоенную жизнь посвятившая сельской библиотеке, помнит, как в небольшой клуб приезжала великая советская дива. Да и другие звезды первой величины в деревнях бывали регулярно. "Нынешние-то до нас никогда не доедут", - сетует героиня "гламурной" съемки, пока над ее прической колдуют молодые профессионалы.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Путин поддержал идею подсветить небо в городах-героях в День Победы

И вот Нина Шарыбар уже в объективе Данила Головкина. В его портфолио обложки модных журналов не только с деятелями отечественного "шоубиза", но и с голливудскими звездами: Эдриан Броуди, Джерард Батлер, Наоми Кэмпбелл.

Но каждый ветеран - особая модель. Фотографу приходится терпеливо объяснять, показывать "на себе", чего он ждет от героя съемки. И все же Данил Головкин признается, что в конечном счете работать даже легче, чем с молодыми, ведь не нужно придумывать ничего лишнего.

- Это пожилые люди, и они скупы на эмоции, мимику, - говорит он. - Но им и не нужно ничего изображать. Весь их огромный, иногда страшный опыт - в глазах, в каждой морщинке. Мы хотим показать, какой отпечаток война оставила на лице: масса пережитого в каждом взгляде.

Фото: Пресс-служба ЮВО
В Ростове ветерану вручили орден Красной Звезды 1945 года

Фотопроекту исполняется пять лет, и раньше участники снимали в основном ветеранов боевых действий и Героев России. Крепких мужчин, прошедших через Афган и чеченские войны. Лишь в прошлом году, накануне 75-летия празднования Дня Победы, организаторы решили сосредоточиться на ветеранах Великой Отечественной. Тем более что и в этом году юбилей - 80-летие начала войны.

Их портреты, как и фотографии других участников проекта, ко Дню Победы появятся не только на новосибирских аллеях, но и в парках, на выставках в других городах.

В регионах Общество История Общество Соцсфера Культура Арт Фотография Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск День Победы

Главное сегодня

Лавров: Крым навсегда останется с Россией
Роскомнадзор допускает блокировку других соцсетей после Twitter
Петербургский экономический форум пройдет в очном формате
В Кремле назвали единственный способ остановить пандемию
Принят закон о штрафах за гаджеты без российских программ
Как будут начисляться выплаты на детей от 3 до 7 лет
В ВОЗ спрогнозировали победу над пандемией коронавируса в 2022 году