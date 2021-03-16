В Новосибирске протестируют камеры, выявляющие симптомы ОРВИ

Один из резидентов новосибирского Академпарка объявил о запуске в тестовом режиме камер, способных определять биометрические показатели попавшего в объектив человека. Как сообщили в пресс-службе бизнес-инкубатора, пилотная серия устройств способна, в частности, мгновенно выявлять симптомы ОРВИ.

Две таких камеры заработали в здании самого Академпарка, остальные устройства были установлены в помещениях компаний Москвы и Братиславы. Комплексная аппаратная система способна выявлять симптомы вирусных простудных заболеваний с помощью алгоритмов компьютерного зрения и тепловизора. Устройство формирует статистику и отчеты по состоянию здоровья, что может помочь руководству предприятий вовремя определять заболевших сотрудников.

По заявлению разработчиков, камеры работают в полностью автономном режиме, то есть не требуют обязательного подключения к Сети интернет. Встроенный процессор обрабатывает 2D и 3D изображение, нейросети создают трехмерный образ человека и могут отслеживать состояние его здоровья даже в динамике одного дня. Всего камеры способны определять порядка 25 параметров, от температуры тела до потенциально опасного контакта сотрудников с заболевшим.