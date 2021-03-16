В Дагестане девять человек заподозрили в экстремистской деятельности

В Дагестане девять человек заподозрили в активном участии в запрещенной в РФ организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра". Об этом сообщает региональный следственный комитет.

"Они на собраниях коллективно призывали отвергать светские законы и институты гражданского общества, стремились создать государство с радикальной формой религиозного правления", - проинформировали в следственном комитете.

В ведомстве уточнили, что в отношении девяти подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Участие в деятельности экстремистской организации".