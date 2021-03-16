В Кабардино-Балкарском научном центре (КБНЦ) РАН появилось три новых научно-инновационных центра (НИЦ), один из которых займется исследованиями в АПК. Он получил название "Интеллектуальные системы и среды производства и потребления продуктов питания".

Цифровизацией сельского хозяйства в КБНЦ вплотную занялись пять лет назад. После "майских указов" президента РФ 2018 года минсельхоз страны разработал соответствующую ведомственную программу. В связи с этим руководство КБНЦ и решило открыть новый НИЦ, который станет работать в двух направлениях. Первое - создание цифровых платформ для сельского хозяйства. На них будут аккумулировать все данные о сельхозугодьях (пашни, сенокосы, пастбища, сады), используемой сельхозтехнике и об оборотных средствах (удобрения, гербициды, пестициды, горюче-смазочные материалы).

- Такие платформы будут полезны и производителям, и потребителям, и другим игрокам рынка, так как в перспективе они помогут экономить значительные средства, - уверен руководитель НИЦ Владислав Шуганов. - Что касается второго направления, то здесь речь идет об открытии двух лабораторий - сельскохозяйственной робототехники и децентрализованных систем управления производством и потреблением продуктов питания. Первая станет заниматься разработкой и внедрением в АПК Кабардино-Балкарии различных роботов.

Ученые КБНЦ уже создали несколько интересных "железных помощников", которые проходят испытания в полевых условиях. Недавно тест на профпригодность сдал октокоптер, сконструированный для обработки химическими препаратами и удобрениями полей кукурузы, подсолнечника, сои. Октокоптер обладает большой грузоподъемностью и мощностью и за час может пройти 2,5 гектара.

Еще одна технологическая новинка - семейство роботов AgroMultiBot, которое способно выполнять множество разнообразных агротехнических операций: собирать продукцию в открытом грунте и теплицах, выполнять пропашные и оросительные работы, транспортировать товар. Есть среди них даже культиватор-фитосанитар. Любопытно, что "тепличный" робот может сам определять степень зрелости овощей, отделять нужные и перевозить, сохраняя товарный вид, за пределы участка к указанному месту.

При традиционных видах уборки повреждаются овощи, вытаптывается почвенный слой, загрязняется земля. Робот дополнительно соберет 30-50 процентов урожая, которые сейчас просто остаются гнить на полях. При стоимости около 2,6 миллиона рублей он окупается уже со второго сезона.

Сейчас в КБНЦ решили заняться разработкой робота для сбора яблок, почвоотборника и робота для кастрации кукурузы. Эта культура весьма популярна у зерноводов республики. Если пшеницы в 2020 году в регионе собрали всего 156 тысяч тонн, то кукурузы - 966 тысяч (на 4,2 процента больше, чем в 2019-м). Но чтобы получить высокопроизводительный гибрид этой агрокультуры, необходимо, чтобы "материнские" растения опылились именно от "отцовских". В противном случае семена не будут обладать нужными характеристиками. При помощи специальной техники с "материнских" ростков срезают мужские метелки. На российских полях для этого используют заграничные "кастрационные" машины. Они полностью компьютеризированы, а высоту среза регулируют специальные лазерные сенсоры. В итоге удается собрать гибриды первого поколения - самые урожайные из всех.

Вторая лаборатория создаст технологии для "умных полей" и "ферм", а также займется конструированием подвесных транспортных платформ мостового земледелия. Они позволят не только автоматизировать и упросить труд аграриев, но и повысят эффективность технологических процессов, снизят себестоимость продукции, улучшат экологическое состояние почв.

Пока большую часть работ на полях выполняют с помощью тракторов и других машин. Этот транспорт значительно уплотняет почву своими ходовыми частями, что очень негативно сказывается на ее состоянии. Благодаря мостовым (подвесным) технологиям над полями можно будет "летать". Для техников и инженеров открываются новые возможности в борьбе с вредителями и в обеззараживании земли. Кроме того, автоматизированные подвесные системы смогут обрабатывать почвы, вносить удобрения, заниматься поливом, опрыскиванием, удалением ботвы и уборкой урожая.

Мнение

Залимхан Нагоев, председатель КБНЦ РАН:

- В новых инновационных центрах КБНЦ будут заниматься фундаментальными и прикладными исследованиями, инновационной и внедренческой деятельностью. В современных условиях такая расфокусировка очень эффективна и продуктивна. Ведь мы должны сокращать дистанцию между этапом возникновения идеи и этапом ее внедрения на рынок. Для последнего у нас уже есть инжиниринговый центр и центр коллективного пользования. Несмотря на пандемию, мы значительно продвинулись в плане внедрения наших разработок в производство - наладили выпуск защитных средств, стали оказывать услуги по опрыскиванию полей с помощью агродронов. В НИЦ станут работать специалисты разных возрастов и компетенций, среди них есть и маститые ученые, и молодые, также мы привлекли аспирантов и студентов.