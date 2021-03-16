В махачкалинском аэропорту появится самостоятельный военный сектор

В республике приступили к разработке технического задания для создания проекта дальнейшей реконструкции аэродрома в Махачкале. Второй этап работ предусматривает строительство новой взлетно-посадочной полосы, которая позволит принимать все типы воздушных судов, и объектов инфраструктуры.

После некоторого затишья, связанного с пандемией, в махачкалинском аэропорту начал увеличиваться пассажиропоток. В январе - феврале этого года по сравнению с теми же месяцами 2020-го он вырос на 14 процентов, до 255 тысяч человек. Количество вылетов - на 17 процентов.

По словам генерального директора предприятия Арсена Пирмагомедова, во многом развитие аэропорта определяется частными инвестициями. За счет них строится новый международный терминал и сопутствующие объекты. Техзаданием на второй этап предусмотрено создание современной взлетно-посадочной полосы длиной 3,6 километра и других сооружений. Их стоимость составит около 200 миллионов рублей.

Для разработки техзадания привлекаются специалисты минобороны России, которые отвечают за ту часть проекта, в которой идет речь о военной инфраструктуре аэродрома. По словам первого заместителя председателя правительства Дагестана Батыра Эмеева, аэропорт Махачкалы является, помимо прочего, аэродромом совместного базирования минобороны, ФСБ, МЧС России и Росгвардии.

В последнее время нагрузка на взлетно-посадочную полосу существенно возросла в связи с передислокацией в республику Каспийской флотилии. Ее база располагается всего в нескольких километрах от аэропорта, и неудивительно, что он стал основным хабом для перевозки личного состава и военной техники в регион. Теперь на его территории решено выделить самостоятельный военный сектор. И без реконструкции ВПП уже не обойтись. Кабмин Дагестана предложил правительству России предусмотреть в рамках федерального проекта "Развитие региональных аэропортов и маршрутов" финансирование второго этапа модернизации транспортного объекта.

Что касается международного терминала, который планировали сдать еще летом прошлого года, но не успели, он должен быть готов к июню 2021-го. Как отметил Пирмагомедов, перенос сроков связан с тем, что федеральные деньги на обустройство пункта пропуска пришли слишком поздно.

Общая площадь здания превысит восемь тысяч квадратных метров. Пропускная способность нового терминала составит 150 пассажиров в час, кроме того, еще 40 пассажиров будут обслуживать в зале деловой авиации.