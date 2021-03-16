На состоявшейся в Москве всероссийской выставке-ярмарке народных художественных промыслов "Ладья" холодное оружие из Осетии завоевало второе место в одной из номинаций. Создано оно братьями-кузнецами Асланом и Виталием Алборовыми и является точной копией того, что использовали скифы и сарматы в I-III веках. Корреспондент "РГ" пообщался с художниками по металлу и узнал, как им удалось превратить в бизнес любимое хобби.

Тот, кто хоть раз видел изумительные работы Алборовых, сохранит о них воспоминание на многие годы. Доспехи и оружие поражают тонкой, затейливой гравировкой и позолоченными украшениями. Удивляет аутентичность мечей, кольчуг и луков, которые изготавливаются по тем же технологиям, что и тысячи лет назад.

На создание скифского лука и колчана со стрелами уходит несколько месяцев. Сначала нужно подобрать и определенным образом высушить, не пересушив, деревянные заготовки, собрать их так, чтобы получились прочные плечи лука, которые невозможно сломать, а затем стянуть все это кожаными ремнями. Глядя на уже готовое изделие, понимаешь, что это грозное боевое оружие, а не лубочная поделка. Лук бьет точно в цель на 200 шагов. При этом он отделан мехом, позолочен и имеет гравировку - глаз не оторвать.

- А это акинак - короткий, широкий скифский меч, - рассказывает Аслан Алборов, показывая другую свою работу. - Им скифы и аланы в основном пользовались в бою. Рукоятка и ножны украшены изображениями барсов и других животных не случайно. Меч - точная копия оружия, найденного археологами в одном из курганов на территории Осетии.

Еще одно изделие братьев - кривой ритуальный нож. Это оружие длиной около 40 сантиметров имеет специфическую форму, отдаленно напоминая серп или турецкий ятаган. Оно использовалось для принесения в жертву животных, в основном крупного рогатого скота.

Цена лука с колчаном - такого же, что носил почти две тысячи лет назад знатный скифский воин, - может достигать 700-800 тысяч рублей

В мастерской также можно найти кольчуги, шлемы, перстни и кинжалы. Все это - точные копии обнаруженных древних артефактов, выполненные с большим искусством. На их изготовление уходит немало драгоценных и редких материалов. Так что цена лука с колчаном - такого же, что носил почти две тысячи лет назад знатный скифский воин, - может достигать 700-800 тысяч рублей. Найти покупателей на такие изделия нелегко.

- И до пандемии нам было тяжело, а сейчас коллекционеров, которые хотели бы приобрести такое оружие, и вовсе не осталось, - сетует Аслан Алборов. - На выставке-ярмарке "Ладья" мы заняли второе место, что подтвердило высокий уровень нашей работы. Нам поступило несколько заказов из-за рубежа. Однако тут есть проблема - вывезти за границу холодное оружие непросто. Чтобы не нарушить закон, нужно собрать массу документов, а это очень усложняет и удорожает покупку. Так что продавать зарубежным клиентам мы можем только кольчуги, перстни, наручи, браслеты, то есть оборонительные доспехи и предметы быта, но не оружие.

Несмотря на громкое имя и награды на различных профессиональных конкурсах, художникам по металлу приходится трудно. По словам Аслана Алборова, в мастерской работает восемь человек, из них четве-ро - ученики. Опытные сотрудники зарабатывают в месяц 10-15 тысяч рублей, выполняя небольшие заказы - делая кольца, браслеты из недрагоценных металлов. Если удается продать дорогой предмет - лук, меч или кольчугу, то кузнецы выдают премии своим специалистам - до 40 тысяч рублей. Но такое происходит нечасто.

- Акинак может пролежать шесть-восемь месяцев, прежде чем на него найдется покупатель, - продолжает Аслан Алборов. - Хотя раньше наши изделия приобретали даже музеи. Поскольку доспехи до мельчайших деталей копируют находки археологов, на них можно показать, как выглядела та или иная вещь в материальной культуре скифов и сарматов.

Долгое время братьям-кузнецам не удавалось организовать подходящие условия для работы: помещение приходилось снимать в промзоне Владикавказа и часто переезжать в поисках более выгодной аренды. Лишь со временем Алборовы получили широкую известность в родной республике как мастера, возрождающие культуру Алании, а не просто кующие раритетное оружие.

В 2017 году правительство Северной Осетии выделило им здание бывшего кинофонда площадью 200 квадратных метров за символическую арендную плату. Ремонт пришлось сделать на собственные средства. Но зато кузнецам удалось обустроить полноценную мастерскую и взять четырех учеников, которым они передают навыки работы с металлом.

Свое хобби братья Алборовы в конце концов смогли превратить в бизнес, хотя и не самый доходный. Но при этом они занимаются любимым делом, ни от кого не зависят и обеспечивают работой еще несколько столь же увлеченных кузнечным делом земляков.