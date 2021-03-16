Программа "невозвратного" кредитования малого и среднего бизнеса, получившая название ФОТ 2.0, завершает свое действие. За заемщиков, которые сумели сохранить не менее 90 процентов штата, государство выплатит всю сумму кредита вместе с процентами. Если сокращению подверглись от 10 до 20 процентов сотрудников, работодателю компенсируют половину суммы. Если же компания потеряла более 20 процентов работников, заем необходимо вернуть по льготной ставке - два процента в год. Как отразилось новшество на рынке труда СЗФО, выясняла корреспондент "Российской газеты".

Кредиты в рамках программы ФОТ 2.0 могли получить представители 45 отраслей экономики. Размер льготного займа рассчитывался по несложной формуле. Его должно хватить, чтобы платить в течение полугода каждому сотруднику минимальный размер оплаты труда с учетом региональных коэффициентов и отчислений в государственные страховые фонды.

К примеру, мурманский ресторан, в котором работает десять человек, мог получить чуть более двух миллионов рублей. Эта сумма складывается из МРОТ (12,1 тысячи рублей), помноженного на региональный коэффициент (2,2), страховые взносы (1,3), число сотрудников (десять) и количество месяцев (шесть).

Программа стартовала 1 июня 2020 года и стала одним из самых востребованных инструментов поддержки бизнеса. В рамках ФОТ 2.0 банки выдали 227 тысяч займов, что обеспечило защиту 5,2 миллиона рабочих мест. Наибольшая доля кредитного портфеля пришлась на Центральный и Приволжский федеральные округа - по состоянию на конец октября они аккумулировали более половины всех займов. Доля регионов Северо-Запада составила 12 процентов.

Действует программа до 1 апреля - после прохождения этой контрольной точки государство начнет выплачивать кредиты за предпринимателей. Существовало опасение, что далеко не все работодатели смогут в промежутке с 1 июня 2020 года по 1 апреля 2021-го сохранить штат на уровне 80-90 процентов. Но предварительные результаты порадовали экспертов. По информации федерального Минэкономразвития, к концу февраля на компенсацию могли рассчитывать 98 процентов заемщиков.

Кредиты в рамках программы ФОТ 2.0 могли получить представители 45 отраслей экономики

По словам председателя Союза предпринимателей Новгородской области Дмитрия Койкова, практически все члены объединения, которые были вправе претендовать на льготные займы, их получили. Только у одного из участников возникли трудности, поскольку несколько сотрудников в компании трудятся по совместительству, их оклады не превышают минимального размера оплаты труда. А выплата заработной платы не ниже МРОТ всем работникам (неважно, полная у них занятость или нет) является одним из условий списания долга.

- Но это частность. В целом же новгородские предприниматели мерой поддержки довольны, большинство заемщиков претендуют на компенсацию, - комментирует ситуацию Дмитрий Койков. - Выгоду ощутили даже представители отраслей, не попавших в льготный перечень, ведь благодаря программе на рынок B2B пришли дополнительные деньги. Этому способствовала грамотная постановка условий. Получатели мер поддержки должны были сохранить штат и не снизить фонд оплаты труда ниже определенного уровня. А средства можно тратить на различные цели, в том числе на развитие предприятия.

В Северной столице, как рассказал председатель Совета НП "Союз малых предприятий Санкт-Петербурга" Владимир Меньшиков, среди потенциальных заемщиков наблюдалась четкая корреляция. Компании, которые пытались каким-то образом обойти условия участия в программе, "приписать" себе дополнительные рабочие места или в один миг превратить серые зарплаты в белые, получили в банках отказы. Те, кто ведет бизнес добросовестно, льготные займы оформили без проблем.

- Это говорит об эффективных критериях отбора, люди понимают, что они, как говорится, "не зря платили налоги", - отмечает Владимир Меньшиков. - Кроме того, очень важно, что для малого бизнеса и микропредприятий учитывался не только основной код общероссийского классификатора видов экономической деятельности, но и все дополнительные. В результате участие в программе смогли принять представители значительного количества сфер бизнеса, что сделало ее одной из наиболее востребованных и эффективных в Санкт-Петербурге.

Есть и другая сторона медали. Если сотрудник уволился по собственному желанию, найти ему замену работодатель - участник программы должен в тот же месяц. А закрывать низкооплачиваемые вакансии в прошлом году было непросто, поскольку максимальный размер пособия по безработице сравнялся с МРОТ. К примеру, в Калининградской области увеличилась доля официальных безработных, которые оставили свои предыдущие рабочие места по собственному желанию.

Так, в 2019-м, по данным регионального министерства соцполитики, были уволены 7,6 тысячи человек, из них по собственному желанию - 5,3 тысячи, или 70,2 процента. А в 2020-м на учет в службе занятости встали 26,9 тысячи уволенных, из них по собственному желанию ушли с работы более 21 тысячи человек, или 78,4 процента. Проблема отсутствия соискателей, впрочем, коснулась только вакансий с заработной платой, которая равняется или едва превышает МРОТ. Если планка повышается хотя бы до полутора-двух минимальных размеров оплаты труда, работники не заставляют себя ждать.

- Я индивидуальный предприниматель с одним наемным работником, - рассказывает владелец сувенирного магазина Иван Ромашенко.

- Работаем по схеме два через два, за смену плачу 1300 рублей, то есть в месяц у продавца выходит около 20 тысяч за 15-16 рабочих дней. В июне взял льготный кредит, а в июле моя работница сказала, что из-за семейных обстоятельств больше работать не сможет. Замена нашлась быстро, менее чем за неделю. Эта девушка раньше работала продавцом 20 дней в месяц за 15 тысяч рублей и действительно ушла на биржу труда, когда повысилось пособие по безработице.

Чтобы предприниматели, получив весной компенсации от государства, не сократили занятость, федеральный центр разработал новую льготную кредитную программу ФОТ 3.0. Она распространяется на так называемые наименее восстановившиеся отрасли.

Займы по трехпроцентной ставке на срок до года смогут получить гостиницы и санатории, предприятия общепита, кинотеатры, организаторы выставок и конференций, музеи, зоопарки, представители областей искусства, развлечений и спорта. На этот раз мера поддержки будет возвратной, но в течение первого полугодия заемщик не должен выплачивать как основной долг, так и проценты по кредиту. Во втором полугодии это можно будет сделать равными долями ежемесячно.

Главное условие участия в новой программе - сохранение не менее 90 процентов рабочих мест в период действия кредитного договора. По предварительным оценкам, помощью смогут воспользоваться около 75 тысяч компаний, в которых работают порядка полутора миллионов человек.

- Жаль, что перечень сфер деятельности не расширили, а, наоборот, сузили, - продолжает Дмитрий Койков. - Я представляю сферу наружной рекламы, которая не могла претендовать на меры поддержки ни в рамках предыдущей, ни в рамках новой кредитной программы. При этом количество заказов у нас уменьшилось, ведь наши основные клиенты - это представители пострадавших отраслей. Хотелось бы, чтобы в будущем меры поддержки распространялись не только на тех, кто из-за ограничений пострадал напрямую, но и на представителей пограничных сфер. С другой стороны, хорошо, что льготные кредиты в рамках новой программы также можно направлять на любые цели, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности. Это позволит поддержать спрос на рынке B2B.