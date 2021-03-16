К празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского подготовка ведется с 2014 года. Однако спустя почти семь лет (указ президента РФ подписан в июне) приходится признать, что туристическим маршрутом по следам защитника земли Русской пройти очень и очень сложно.

Стартовой точкой такого путешествия могут стать Петербург и Александро-Невская Лавра, куда Петр Первый перенес мощи Александра Невского из Владимира. К городу на Неве как туристической столице Северо-Запада претензий нет. Однако попытка отправиться по местам боевой славы даже в непосредственной близости от Северной столицы уже оборачивается трудностями.

В прошлом году исполнилось 780 лет с момента одного из самых известных сражений под предводительством Александра Ярославича, в честь которого он и получил свое прозвище, - Невская битва со шведами. Сейчас в месте впадения реки Ижоры в Неву есть бронзовый памятник и храм, освященный в честь святого благоверного князя, а также часовня со скульптурным изображением Александра Невского на воинском кладбище при храме. Добраться до места можно на автобусе или маршрутке от станции метро "Ломоносовская", но куда идти с автобусной остановки, подскажут только купола храма - указателей нет. Как нет и информационных щитов с рассказом о славной странице российской истории, и даже упоминания о том, что на другом берегу Ижоры есть музей Невской битвы. О туристической инфраструктуре - кафе, благоустроенных туалетах - говорить вообще не приходится.

- Что ждет туристов, рискнувших хоть чуть-чуть отдалиться от накатанных дорог? Если одним словом, то ни-че-го, - отмечает историк и экскурсовод Константин Шолмов, который возит группы в самые различные регионы России.

В регионах Северо-Запада, с которыми связана история княжения Александра Невского, ситуация аналогичная. Только с поправкой на то, что Псков и Новгород - центры не самых зажиточных областей. Псковский кром и Новгородский кремль давно и успешно привлекают туристов, но вот, к примеру, отправиться из Пскова в Порхов индивидуальному путешественнику уже сложнее. Добираться - только на машине, междугородном автобусе (полтора часа) или электричке (один раз в день, вечером), а смотреть - кроме крепости, которую основал Александр Невский, нечего. Популярный сайт бронирования отелей предлагает в Порхове только два варианта размещения, на "Яндекс-картах" можно найти всего четыре кафе на весь город, из них поблизости от крепости - ни одного.

- Мне кажется, существует некое предубеждение относительно того, что туристическая инфраструктура - нечто, требующее огромных капиталовложений и специальных знаний, - отмечает Шолмов. - На самом деле все элементарно просто - чтобы было куда присесть, укрыться от дождя, погреться, перекусить. И в той же Новгородской области есть интересные примеры и народных мемориалов, и гостевых домов, и музеев, созданных в старых деревенских избах. Это и малозатратно, и жизнеспособно - не требует постоянной бюджетной подпитки.

"Что ждет туристов, рискнувших хоть чуть-чуть отдалиться от накатанных дорог? Если одним словом, то ни-че-го"

Вторая проблема туризма вне более-менее крупных и привычных локаций - состояние дорог. В Гдовском районе Псковской области находится место прославленного Ледового побоища 1242 года. Кстати, миф о том, что Александр Невский заманил воинов Ливонского ордена на лед Чудского озера, где закованные в тяжелую броню рыцари просто провалились, не подтверждается ни логикой, ни результатами исследований. Во-первых, русские были экипированы ненамного легче, так что провалились бы вместе с врагами, а во-вторых, на предполагаемом месте битвы не было найдено никаких признаков оружия или доспехов.

К деревне Самолва Гдовского района Псковской области, где расположен частный музей Ледового побоища, ведет грунтовая дорога. Преодолеть почти 40 километров до него совсем непросто, а на берег Чудского озера, то есть к основному историческому месту, пробираться нужно мимо жилых домов. И в узкие повороты деревенской улицы большие экскурсионные автобусы просто не впишутся. Для этих мест характерны также отключения электричества на два-три дня, рассказывает основатель музея Владимир Потресов, в это время в деревне нет связи. А за ближайшей медпомощью нужно ехать 70 километров.

- Инфраструктура - самый болезненный вопрос, - говорит он. - Были робкие попытки организовать кафе, но пока они не увенчались успехом. В Самолве и Кобыльем Городище есть два гостевых дома, но они не предназначены для приема групп. Общественный туалет - только в нашем музее.

В прошлом году, после частичной отмены ограничений музей в Самолве принимал до 80 экскурсионных групп в месяц - это очень большая нагрузка. В этом году, на волне интереса к юбилейным торжествам, здесь тоже ожидают напряженного сезона. Однако смотреть в Самолве больше нечего. В соответствии с планом основных юбилейных мероприятий по подготовке и проведению празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского, опубликованном на сайте Министерства культуры, к 2021 году администрация Псковской области должна была создать и открыть в деревне федеральный музей-заповедник "Ледовое побоище". В областном правительстве в ответ на запрос "РГ" проинформировали, что работа ведется - и только. На месте будущего музея вбит колышек, говорит Владимир Потресов.

Кстати

- Появление, например, исторического парка, а в перспективе музейно-выставочного комплекса в Тосненском районе Ленинградской области на предполагаемом месте стоянки дружины князя может стать большим подспорьем для развития патриотического туризма в регионе. Однако нужно понимать, что за одним только парком туристы в район не поедут. Необходим полноценный туристический продукт, - считает представитель РСТ - Северо-Запад Артур Сафиуллин.